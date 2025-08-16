Seiya Suzuki da sencillo para romper el empate y los Cubs superan Piratas

Seiya Suzuki conectó un sencillo que rompió el empate en la octava entrada y los Cachorros de Chicago vencieron el sábado 3-1 a los Piratas de Pittsburgh para una victoria muy necesaria.

Kyle Tucker conectó un sencillo de apertura contra Evan Sisk (0-1) y se robó la segunda antes de llegar al plato con un rodado de Suzuki al jardín central. Nico Hoerner agregó un doble productor con dos outs luego de una base por bolas intencional a Ian Happ.

Chicago (69-53) había perdido cuatro de cinco, incluida una derrota por 3-2 en el primer partido de la serie el viernes.

El zurdo de los Cachorros, Shota Imanaga, lanzó siete entradas de pelota de tres hits. Andrew Kittredge (3-3) sacó tres outs antes de que Brad Keller manejara la novena para su primer salvamento.

Tommy Pham jonroneó para Pittsburgh (52-72), que perdió por sexta vez en siete juegos. El novato Mike Burrows permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas.

Imanaga retiró a sus primeros 10 bateadores antes de que Pham conectara su sexto jonrón en el cuarto, un batazo de 428 pies al jardín izquierdo. Los Cachorros recuperaron la carrera en la mitad inferior cuando Tucker anotó con un sencillo de Carson Kelly con dos outs.