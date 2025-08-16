Policía Nacional confirma que Gustavo Talmaré se ahogó en una laguna

La Policía Nacional confirmó que Gustavo Talmaré, un prospecto de 14 años que estaba proyectado para recibir un bono cercano a los cuatro millones de dólares en el mes de enero de 2027, falleció tras ahogarse en una laguna contigua a la Academia IPL, de Amaury Nina, en la comunidad El Toro, del municipio de Guerra.

El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que Talmaré, un portento jardinero que residía en el barrio Los Frailes, expiró por asfixia por inmersión, tal y como se reportó preliminarmente.

El cuerpo sin vida del joven pelotero fue recuperado por miembros de los organismos de socorro, como el 911 y la Fuerza Aérea Dominicana, quienes trabajaron toda la noche y la madrugada de este sábado.

Valentín Contreras, directivo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y coordinar del equipo quisqueyano que ganó en 2024 la primera edición de la Serie del Caribe Kids, reveló que en horas de la tarde del viernes conversó con Talmaré.

Moisés Contreras, un hijo de Valentín, y Talmaré tenían una gran amistad y que la conversación que sostuvieron estuvo relacionada a eso.

“Ese e´ mío”, le enfatizó éste a Valentín, cuyo vástago reside en Estados Unidos y se resiste a creer el inesperado suceso.

Talmaré impuso récord de cuadrangulares (4) en la Serie del Caribe que tuvo lugar en Panamá el pasado año, y también encabezó el apartado de remolcadas. El premio de Jugador Más Valioso lo obtuvo su compañero Juan de Peña.

Anyelo Feliz, con seis, quebró el pasado mes la marca de vuelacercas en la segunda versión de la justa, que tuvo lugar en Caracas, Venezuela.

Talmaré y Keimel Paula, bateador designado, fueron incluidos en el equipo ideal del mundo de la VII Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de la WBSC celebrada en Taiwán desde el pasado 28 de julio hasta el 6 de agosto.

La Academia Amaury Nina, dedicada a la formación y desarrollo de talentos del béisbol, expresó su más profundo pesar por el fallecimiento del joven prospecto.

El viernes en la tarde, Gustavo participó en un juego de práctica en las instalaciones del complejo y luego de terminar salió junto a otros cuatro compañeros y se desplazó a la laguna situada donde ocurrió la tragedia.

“Este es un momento devastador. Gustavo no solo era un talento prometedor, era un joven lleno de sueños y cualidades humanas que lo hacían muy especial para todos. En nombre de la Academia Amaury Nina, enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a sus padres, familiares y amigos en este momento tan doloroso”, expresó Amaury Nina, entrenador y propietario de la academia en un parte de prensa.