El ministro Kelvin Cruz lanza primera bola del partido Seattle-Mets

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, realizó el lanzamiento de honor, previo al juego de la temporada regular de Grandes Ligas entre los Marineros de Seattle y los Mets de Nueva York, en el estadio Citi Field, de esta ciudad.

El guardabosque dominicano Starling Marte de los Mets, recibió el strike que lanzó Cruz en el lujoso estadio.

Cruz, atendió una invitación de la organización de los Mets y del jugador Juan Soto, quien es la estrella del equipo Metropolitano, además, Starling Marte y Gregory Soto, bajo la coordinación del cronista deportivo y afamado dirigente deportivo Daniel –El Quemaíto- Reyes.

Cuando el ministro Cruz, subió al montículo y se informó por la pantalla gigante de estadio y al público por los altos parlantes de qué haría el lanzamiento de honor recibió una gran ovación de parte del público presente, entre miles de dominicanos.

Durante su visita al Citi Field, Cruz, compartió con los jugadores Starling Marte, Gregory Soto y el manager de los Mets, el venezolano Carlos Mendoza, así también con Eduardo Brizuela, vicepresidente y asistente especial del president de operaciones de béisbol del equipo, David Stearns y el coach dominicano de los Marineros, Manny Acta.

Mientras conversaba con el dirigente Carlos Mendoza, les comunicó de manera jocosa, que venía cargado de suerte para los Mets, aceptando Mendoza en buena lid, esas palabras alentadoras, en medio de una rachita negativa.

Cruz también lo hizo de manera muy amena, con el empresario, deportista y líder comunitario Roberto Rojas, y otras personalidades.

El ministro, presenció el partido completo, al lado del dugout de los Mets, que ganaron el encuentro 3-1, acompañado de Luisín Mejía, Roberto Rojas, Daniel Reyes, Manuel Brache y el Coronel Tapia.

Los jugadores dominicanos y ejecutivos de los Mets, agradecieron ministro Cruz, la gentileza de aceptar la invitación para lanzar el pitcheo de honor.

Cruz, dejó inaugurados el viernes, los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte NY 2025, en un histórico acto realizado en el tabloncillo de basquetbol en Lehman College en El Bronx.

Un total de 2,300 atletas, dividido en 24 deportes diferentes, representando igual cantidad de asociaciones deportivas, y con el montaje de la Unión Deportiva Dominicana en NY, y el apoyo financier del Gobierno Dominicano, a través del Ministerio de Deportes, están participando en esta fiesta de la dominicanidad en el exterior.

Durante el partido, los altos ejecutivos de los Mets de Nueva York y el grueso de jugadores domincanos, le ofrecieron un almuerzo de honor al Ministro de Deportes y Recreación (MIDEREC), y su comitiva, en una suite privada en el estadio.