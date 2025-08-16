McLean gana su debut en las Grandes Ligas y guía a los Mets a derrotar Seattle

Nolan McLean le dio a los Mets un impulso muy necesario el sábado, lanzando cinco 1/3 entradas en blanco en su debut en las Grandes Ligas para que Nueva York venciera 3-1 a los Marineros de Seattle.

McLean (1-0) permitió dos hits con cuatro bases por bolas y ponchó a ocho para ayudar a los Mets a su tercera victoria en sus últimos 17 juegos.

El derecho de 24 años, seleccionado en el draft de 2023 procedente de Oklahoma State, mostró un arsenal de cinco lanzamientos que incluía una curva de 70 millas por hora, una barredora de 80 millas por hora, una recta cortada de 90 mph y sinkers y rectas medidos en las 90 millas por hora.

La multitud le dio tres ovaciones de pie, primero cuando salió del montículo en la sexta y nuevamente cuando fue fotografiado en el marcador antes de la séptima y novena entradas.

Francisco Lindor conectó un doble productor en el tercero antes de que los Mets agregaran un seguro en el séptimo, cuando Juan Soto tuvo un elevado de sacrificio y Pete Alonso conectó un doble productor de carreras.

Alonso ahora tiene 100 carreras impulsadas, la cuarta vez en su carrera que alcanza la marca del siglo.

Edwin Díaz permitió el jonrón de Eugenio Suárez en la novena entrada, pero sacó los últimos seis outs para su 24to salvamento.

Bryan Woo (10-7) permitió una carrera en seis entradas, la 24ta vez en igual número de aperturas esta temporada que dura al menos seis entradas.