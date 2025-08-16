Jhoan Duran está bien tras recibir un golpe en el tobillo derecho

El cerrador de los Filis de Filadelfia, Jhoan Duran, se describió a sí mismo como “al 100 por ciento” el sábado, un día después de que abandonó en la victoria 6-2 el viernes ante Washington tras recibir un golpe en el tobillo derecho con una línea.

“Estoy normal, como si nada hubiera pasado”, afirmó Duran.

El derecho dominicano, que tiene cuatro salvamentos en cinco apariciones sin permitir carreras desde que fue adquirido en un intercambio con Minnesota el mes pasado, fue golpeado el viernes por un disparo de Paul DeJong al inicio de la novena entrada. Duran salió cojeando hacia territorio de foul y finalmente fue retirado del campo por el carrito del bullpen de los Nacionales.

El mánager Rob Thomson dijo que las radiografías salieron negativas el viernes y declaró que Duran estaba “listo para jugar” el sábado.

“De hecho, caminó hacia el autobús bastante bien, y luego llegó normal”, comentó Thomson.