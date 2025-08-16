Jeremy Peña fuera de la alineación por segundo juego consecutivo por enfermedad

El campocorto estelar de los Astros de Houston, Jeremy Peña, está fuera de la alineación por segundo juego consecutivo contra los Orioles de Baltimore debido a una enfermedad.

El manager de los Astros, Joe Espada, dijo el sábado que Peña se sentía mejor y en el estadio.

"Está aquí. Va a hacer algunas actividades de béisbol y sudar algunas de esas cosas", dijo Espada.

Peña fue enviado al médico el viernes después de presentarse en Daikin Park sintiéndose enfermo. No se le vio en el dugout de los Astros durante su derrota por 7-0 ante los Orioles.

En 93 juegos, Peña está bateando .318 con 13 jonrones y 45 carreras impulsadas. Mauricio Dubón ha comenzado en el campocorto de los Astros en su ausencia.