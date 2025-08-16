Jazz Chisholm, Domínguez y Gil conducen Yankees a superar Cardenales

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón y Luis Gil lanzó una carrera en cinco innings y un tercio para ayudar a los Yanquis de Nueva York a vencer el viernes 4-3 a los Cardenales de San Luis.

Gil (1-1) permitió una carrera con cuatro hits y tres bases por bolas y tuvo cuatro ponches en su tercera apertura de la temporada. David Bednar lanzó una novena entrada en blanco para su 19no salvamento de la temporada y el segundo para los Yankees.

Andre Pallante (6-10) permitió cuatro carreras con seis hits y tres bases por bolas y ponchó a ocho bateadores en cinco entradas para los Cardenales, que han perdido tres juegos consecutivos.

Víctor Scott II conectó un doble productor por la línea del jardín derecho ante Camilo Doval, y Pedro Pagés anotó en un lanzamiento descontrolado de Luke Weaver en la parte baja de la séptima para reducir la ventaja de los Yanquis a 4-3.

Lars Nootbaar y Masyn Winn conectaron dobles consecutivos al jardín derecho en la parte baja de la sexta entrada para poner a los Cardenales en el marcador y sacar a Gil del juego.

Jason Domínguez conectó un sencillo productor con dos outs al jardín izquierdo en la parte alta de la tercera entrada para poner a los Yankees adelante 4-0.

Chisholm conectó un jonrón de dos carreras con dos outs, su 21º de la temporada, por la línea del jardín derecho para culminar una primera entrada de tres carreras para los Yankees.