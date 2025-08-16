Fallece Gustavo Talmaré, prospecto dominicano de 14 años

Gustavo Talmaré, un joven prospecto de 14 años que robó los corazones de los fanáticos del béisbol de la República Dominicana durante el 2024 por su destacada participación en la primera edición de la Serie del Caribe Kids, donde terminó llevándose los honores de Jugador Más Valioso, así como teniendo un rol sumamente destacado en el Mundial Sub-12 de Béisbol de 2023, donde fue el pelotero dominicano más destacado, falleció este sábado 16 de agosto, de acuerdo con información recabada por ESPN Digital.

Amaurys Nina, entrenador y propietario de la academia donde entrenaba Talmaré, confirmó la información a ESPN Digital.

Nina dijo a ESPN que Talmaré participó en un evento el pasado viernes en la tarde, y posteriormente dejó la academia, como es costumbre que lo hagan los prospectos cada fin de semana, para irse con sus familias a descansar, por lo que desconocía su paradero desde ese día.

“Quedé devastado al enterarme”, dijo Nina al ser contactado por ESPN Digital.

“El cuerpo del niño fue rescatado por un miembro de uno de los organismos de socorro de la República Dominicana. No puedo explicarme qué hacía en esa laguna, o por qué estaba en ese lugar, el cual queda a 40 minutos de la academia. No tengo los detalles de cómo terminó ahí, pero sé que las autoridades están investigando el suceso”, añadió Nina.

El trágico fallecimiento también fue confirmado por Valentín Contreras Núñez, miembro de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y coordinar del equipo quisqueyano que fue a la edición 2024 de la Serie del Caribe Kids, a través de una publicación en la red social Facebook.

“Ayer cherchando contigo: ‘Manin, sin ti esa foto sale fea, ¿verdad? Me preguntaste. ‘Claro’, te respondí. ‘¿Y Moisés?’, me preguntaste con la segunda frase ‘ese es mío’ y hoy muerto, Manin. ¡Oh, Dios mío! Misericordia. Dios mío, Dios mío, que golpe. Fuerza Amaurys, dale fuerza a sus padres y sus compañeros y entrenadores”, publicó Valentín.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional Dominicana, al cual ESPN Digital tuvo acceso, las autoridades policiales confirman, de manera inicial, el ahogamiento del joven prospecto.

“Siendo las 21:00 horas del día 15-08-2025, fue encontrado en la Laguna del Toro el adolescente Gustavo Talmaré, dom, de 14 años, sin más datos, quien falleció tras presentar DX: ASFIXIA POR INMERSIÓN AHOGAMIENTO. El reporte preliminar indica que el menor habría caído en las aguas de la laguna antes mencionada mientras buscaba frutos. Hecho ocurrido en la parte trasera de la academia de una academia de béisbol ubicada en el Toro de Guerra. El departamento de investigación de homicidio se apodero del caso”, indicaron las autoridades en su reporte.