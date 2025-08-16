Elevado de sacrificio de Betts y HR de Hernández dan triunfo a Dodgers sobre Padres

Mookie Betts aportó un elevado de sacrificio que puso a su equipo arriba en la tercera entrada, el dominicano Teoscar Hernández conectó un jonrón y los Dodgers de Los Ángeles superaron el viernes 3-2 a los Padres de San Diego.

El triunfo de San Diego dejó a ambos equipos empatados en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.

Después de tres hits consecutivos para abrir la tercera entrada, los Dodgers empataron 1-1 cuando Shohei Ohtani bateó un rodado a la intermedia que resultó en una jugada de selección. Ello permitió que Michael Conforto anotara.

El elevado de sacrificio de Betts impulsó a Alex Freeland antes de que Ohtani fuera atrapado en un intento de robo para terminar la entrada.

Hernández conectó un jonrón de 400 pies por el bosque central contra Jeremiah Estrada en la séptima entrada para poner el encuentro 3-1.

Los Dodgers pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas y a la seguidilla de cinco victorias de los Padres.

El dominicano Ramón Laureano conectó un jonrón contra Clayton Kershaw (7-2) para dar a los Padres una ventaja de 1-0 en la primera entrada. Envió una curva a 400 pies del plato por la pradera izquierda, donde la pelota golpeó el poste de foul.