Los Astros retiran al relevista del Salón de la Fama Billy Wagner con el número 13

Las estrellas de los Astros de Houston, Jeff Bagwell y Craig Biggio, tenían instrucciones simples para el relevista novato Billy Wagner cuando fue llamado en 1995: "Siéntate ahí. No hables. Si necesitamos algo, se lo haremos saber".

El sábado, con Bagwell y Biggio sentados a su izquierda, los Astros retiraron el número 13 de Wagner.

La ceremonia culminó tres semanas de lo que Wagner llamó "caos feliz" que comenzó con su inducción al Salón de la Fama del Béisbol el 27 de julio.

"Tener tu número en una viga con los grandes de la organización probablemente se sienta allí como un miembro del Salón de la Fama porque estás representando a una ciudad, estás representando a tu equipo para el que jugaste", dijo Wagner. "Significa mucho".

Wagner se convirtió en el décimo jugador de los Astros en tener su número retirado, uniéndose a los ex Bagwell y Biggio, sus compañeros de equipo durante las primeras nueve temporadas de su carrera en las Grandes Ligas, y que son los únicos otros miembros del Salón de la Fama del Béisbol en ser exaltados como Astros.

El lanzador de 5 pies y 10 pulgadas recibió el número 13 como una broma de Abe Naff, su entrenador en jefe en la División III Ferrum College en Virginia.