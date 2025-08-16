Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Alejandro Kirk lleva a los Azulejos a superar a los Rangers 6-5

Toronto, EU

Alejandro Kirk conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada y un sencillo decisivo de dos carreras en la octava en la victoria de los Azulejos de Toronto por 6-5 sobre los Rangers de Texas el viernes por la noche.

Kirk conectó un sencillo con las bases llenas en el octavo para ayudar a los Azulejos (72-51) a superar un déficit de tres carreras. Antes del turno al bate del receptor, el relevista Phil Matton (2-5) dio base por bolas a Daulton Varsho con las bases llenas.

Marcus Semien de Texas conectó un jonrón de dos carreras en la séptima.

Louis Varland (4-3) se llevó la victoria en relevo, y Jeff Hoffman terminó para su 28vo salvamento.

La estrella de Texas Jacob deGrom lanzó cinco entradas en blanco, permitiendo solo dos hits sin bases por bolas y cinco ponches.

Kyle Higashioka conectó un jonrón de tres carreras para Texas en la segunda entrada.

Agencia AP

