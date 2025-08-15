Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Béisbol

trevor story

Trevor Story decide triunfo de Medias Rojas

Trevor Story bateó un rodado que penetró el infielder para darle la victoria a Boston sobre los Marlins 2-1.

Trevor Story es bañado por hielo poco después de conectar el batazo decisivo para los Medias Rojas.

Agencia APBoston

Trevor Story bateó uno hacia el cuadro interior con las bases llenas y sin outs en la novena entrada —apenas el tercer hit de Boston en el juego— y los Medias Rojas vencieron a los Marlins de Miami 2-1 el viernes por la noche.

Fue la décima victoria de Boston en la temporada, la mayor cantidad en las mayores.

Josh Simpson (2-2) dio bases por bolas a Roman Anthony y Alex Bregman para abrir la novena. Jarren Duran se preparó para tocar, pero Simpson lo conectó con un lanzamiento para llenar las bases. Calvin Faucher entró para enfrentar a Story, quien conectó un rodado que superó al segunda base para cerrar el juego.

El abridor de los Marlins, Sandy Alcántara, retiró a los primeros 12 bateadores antes de que Story conectara un sencillo para abrir la quinta entrada. Alcántara también retiró a los siguientes cinco antes de que Anthony recibiera base por bolas con dos outs en la sexta y anotara para poner el marcador 1-1 con el doble de Bregman.

Aroldis Chapman (4-2) lanzó una novena entrada perfecta para llevarse la victoria.

