Trevor Story decide triunfo de Medias Rojas

Trevor Story bateó uno hacia el cuadro interior con las bases llenas y sin outs en la novena entrada —apenas el tercer hit de Boston en el juego— y los Medias Rojas vencieron a los Marlins de Miami 2-1 el viernes por la noche.

Fue la décima victoria de Boston en la temporada, la mayor cantidad en las mayores.

Josh Simpson (2-2) dio bases por bolas a Roman Anthony y Alex Bregman para abrir la novena. Jarren Duran se preparó para tocar, pero Simpson lo conectó con un lanzamiento para llenar las bases. Calvin Faucher entró para enfrentar a Story, quien conectó un rodado que superó al segunda base para cerrar el juego.

El abridor de los Marlins, Sandy Alcántara, retiró a los primeros 12 bateadores antes de que Story conectara un sencillo para abrir la quinta entrada. Alcántara también retiró a los siguientes cinco antes de que Anthony recibiera base por bolas con dos outs en la sexta y anotara para poner el marcador 1-1 con el doble de Bregman.

Aroldis Chapman (4-2) lanzó una novena entrada perfecta para llevarse la victoria.