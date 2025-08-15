Senda de éxitos

En el ceremonial del Salón de la Fama de las grandes ligas del pasado 27 de julio fueron elevados como miembros de la institución, entre otros, Ichiro Suzuki y Dick Allen.

De esa manera sus nombres fueron añadidos a un privilegiado grupo: jugadores que obtuvieron el galardón Novato del Año (NdA), Jugador Mas Valioso (JMV) o Cy Young (CY) para los lanzadores y finalmente alcanzaron un nicho en el Salón de la Fama.

Suzuki obtuvo los primeros reconocimientos en su primera campaña en liga mayor, 2001, y Allen el inicial en 1964 y el de JMV en 1972.

Como el premio de NdA fue establecido a partir de 1947, es desde entonces que se constituye el señalado círculo. Y casualmente es en esa campaña que Jackie Robinson derrumba la barrera racial, lo reconocen como NdA, en 1949 gana el de JMV y es elegido al respetado recinto de Cooperstown en 1962, inaugurando el exclusivo cuadro.

En 1979, 1982 y 1986 se unen Willie Mays, Frank Robinson y Willie McCovey y en 1989 se incluye al receptor Johnny Bench, primero que no es afroamericano. En los años noventa llega el primer y único lanzador, Tom Seaver, NdA en 1967, CY en 1969-76-75 y miembro del Salón de la Fama en 1992.

Al final del decenio un comité especial formado con la finalidad de enmendar cualquier falta anterior elige al primer y hasta ahora único hispano, el puertorriqueño

Orlando Cepeda; NdA en 1958 y JMV en 1967. Solo él y Allen no fueron nominados por la Asociación de escritores de béisbol de América. Este lo seleccionó una junta especial denominada Comité de la era clásica. Cal Ripken en 2007, André Dawson en 2010 y Jeff Bagwell en 2017 completan el grupo.

Entre los futuros posibles miembros está Dustin Pedroia. Comenzó su periplo en la lista de candidatos para Cooperstown este año y en su primer sufragio un 11.9% lo señaló para ser elegido. En 2027 se estrenará Buster Posey y en 2028 Albert Pujols. Este deberá ser electo en esa primera oportunidad como candidato y así se convertirá en el segundo hispano y primer dominicano.