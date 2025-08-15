Juan Soto conecta jonrón 30; Seattle vence 11-9 a Mets

Cal Raleigh conectó su 46to jonrón, líder en las Grandes Ligas, provocó una séptima entrada de cinco carreras con su primer doble en más de un mes y los Marineros de Seattle establecieron un récord del equipo con nueve dobles para vencer a los Mets de Nueva York por 11-9 el viernes por la noche.

Raleigh conectó un jonrón de dos carreras al segundo piso del jardín izquierdo y se convirtió en el primer jugador en alcanzar las 100 carreras impulsadas esta temporada, dando a los Mariners una ventaja de 4-3 en la tercera entrada. Ayudó a los Mariners a remontar un déficit de 6-5 en la séptima entrada con su primer doble desde el 27 de junio y luego volvió a conectar un doble en la octava.

La remontada ayudó a Seattle a superar dos jonrones de Francisco Lindor. El campocorto conectó un jonrón al abrir la entrada y luego un cuadrangular de dos carreras en la cuarta para una ventaja de 5-4. Juan Soto también conectó un jonrón y Francisco Álvarez conectó un cuadrangular de tres carreras en la octava, pero los Mets perdieron por decimocuarta vez en 16 juegos.

Después de que Raleigh anotó la carrera del empate con un doble de Eugenio Suárez ante Ryan Helsley (3-4), Dominic Canzone lo siguió con un doblete impulsor de la ventaja ante Brooks Raley.

Donavan Solano conectó un doblete productor contra la pared del jardín izquierdo y el novato Cole Young coronó la gran entrada con un doblete de dos carreras.

Mitch Garver conectó un jonrón y Julio Rodríguez un par de dobles impulsores para que los Mariners ganaran por décima vez en 13 juegos. Young añadió un sencillo impulsor para acercar a Seattle a una carrera en la sexta.

El abridor de Seattle, Luis Castillo, igualó la peor marca de la temporada al permitir seis carreras y nueve hits en cuatro entradas.

El abridor de Nueva York, Sean Manaea, permitió cuatro carreras y seis hits en cinco entradas.