Vladimir Guerrero Jr. da jonrón 20 y los Azulejos vencen 2-1 a los Cubs

Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, ayudando a Max Scherzer y los Azulejos de Toronto a vencer el jueves 2-1 a los Cachorros de Chicago.

El potente hit de Guerrero ante Matthew Boyd le dio la victoria a Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana, en la serie. Fue el vigésimo jonrón de la temporada para el toletero All-Star.

Scherzer (3-2) lanzó más de siete entradas y mejoró su marca a 6-2 en 12 aperturas contra los Cachorros. Permitió una carrera y cinco hits.

Jeff Hoffman se encargó del noveno inning para su 27.º salvamento en 32 oportunidades. Toronto mejoró su marca a 40-20 en casa.

Boyd (11-6) permitió dos hits en siete entradas. Ponchó a cinco y dio una base por bolas.

Boyd dio base por bolas a Davis Schneider para comenzar la séptima. Ernie Clement siguió con un toque de sacrificio antes de que Guerrero conectara una línea de 0-2 de 402 pies al jardín central izquierdo.

Los Cachorros apenas lograron un hit ante Scherzer antes de que Michael Busch conectara un jonrón con un out en el sexto inning para su 24to jonrón.

Ascendido de Triple-A Iowa antes del partido, el prospecto de los Cubs, Owen Caissie, debutó en las Grandes Ligas a unos 48 kilómetros al este de su ciudad natal, Burlington, Ontario. Se fue de 4-0 con un ponche.

momento clave

Scherzer salió tras el doblete inicial de Matt Shaw en la octava entrada. Brendon Little entró y dio base por bolas al bateador emergente Seiya Suzuki antes de que ambos corredores avanzaran con un lanzamiento descontrolado. Little se marchó tras ponchar a Ian Happ y Kyle Tucker. Seranthony Domínguez abanicó a Carson Kelly para acabar con la amenaza.