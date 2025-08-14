Ryan lanza seis innings 2/3 y Mellizos derrotan 4-1 a Yankees

Joe Ryan permitió una carrera y cuatro hits en seis episodios y dos tercios por los Mellizos de Minnesota, quienes vencieron el miércoles 4-1 a los Yankees, para romper una racha de nueve derrotas consecutivas contra Nueva York.

Ryan (12-5) permitió unicamente un jonrón a Cody Bellinger en el juego, que se retrasó al inicio durante hora y 52 minutos debido a la lluvia.

El derecho ponchó a siete, caminó a dos y efectuó su lanzamiento más potente de la temporada en el primer inning, cuando ponchó a Aaron Judge con una recta de 97.7 mph. Después de que Bellinger conectó el jonrón, Ryan ponchó a los siguientes cuatro bateadores y permitió dos corredores en base el resto del camino.

Kody Clemens conectó un doble de dos carreras y Royce Lewis añadió otro batazo de dos esquinas que produjo una en una sexta entrada de tres anotaciones de Minnesota contra el dominicano Yerry De Los Santos (0-1) y Mark Leiter Jr.

El novato Luke Keaschall logró un rodado impulsor y los Mellizos derrotaron a los Yankees por primera vez desde el 26 de abril de 2023.

Minnesota coertó su racha negativa contra Nueva York después de que el presidente ejecutivo Joe Pohlad anunció que su familia seguirá siendo la propietaria principal y añadirá dos nuevos grupos de inversión.

Kody Funderburk ponchó a Austin Wells para terminar la séptima entrada, y Justin Topa logró un salvamento de seis outs para completar el juego de cinco hits.

El novato de Nueva York Cam Schlitter permitió una carrera y tres hits en cinco capítulos y un tercio. El derecho especializado en la recta retiró a los primeros nueve bateadores hasta que Trevor Larnach recibió una base por bolas antes de un doble de Byron Buxton.