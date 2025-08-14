Padres vs. Dodgers

En el entorno de Grandes Ligas, los ojos se dirigen actualmente a la serie de Dodgers y Padres de San Diego este fin de semana. Ellos están en pelea por el liderato de la División Oeste de la Nacional, empiezan hoy tres en Los Angeles, y en la temporada han celebrado 7 partidos, con 5 victorias para los Esquivadores dirigidos por Dave Roberts.

Los Dodgers fueron muy tímidos en el mes de cambios, en Julio, mientras los Padres se llevaron muchos talentos. Por eso, mientras San Diego ha mejorado bastante, los Dodgers no han tenido esa fortuna.

Ahora, San Diego está arriba, pero solo con un juego de ventaja. Su récord es de 69-52 , y han ganado 8 de los últimos 10, incluyendo una racha de 5 victorias seguidas. Los Dodgers, con 68-53, tienen 4 -6 los últimos 10, y racha de 4 derrotas. Así van las cosas para esta noche.

Es bueno precisar que esta división ha “pertenecido” a los Dodgers desde el 2013, desde los tiempos en que dirigía Don Mattingly. Este partió de allí por diferencias con los dueños y Dave Roberts se hizo cargo a partir del 2016. Pero la situación no varió, y el equipo del japonés Shohei Ohtani ha seguido dominando y siempre están en playoffs.

En 2024 ganaron el grupo con 98-64, llegaron hasta la serie mundial y vencieron a los Yanquis. San Diego, con 93-69, quedó en segundo lugar. En 2023 los Dodgers alcanzaron 100 victorias con 62 derrotas, San Diego, con un pobre 82-80, quedó en tercer lugar.

En 2022 la marca de los Dodgers fue una exageración, con 111 victorias, solo 51 derrotas, mientras San Diego llegaba a 22 juegos en la segunda posición. La única ocasión en que Los Angeles ha quedado fuera del primero fue 2021 cuando los Gigantes de San Francisco se colaron al primer lugar con 107-55, y los Dodgers en segundo con 106-56, a un juego.

En su segunda serie de playoffs ese año, los Dodgers eliminaron a los Gigantes en una serie de 5 juegos. Luego , los Angeles fue eliminado por los Bravos de Atlanta por el título de la liga.

JONRONEROS

Dato importante es que el japonés Shohei Ohtani ha estado lanzando una vez por semana, y ya tiene 9 presentaciones, siempre “al paso”.. Nunca ha completado cinco innings, y su efectividad está en 3.47.. En sus proporciones, en 23.1 innings le han pegado 21 hits, 5 bases por bolas y 32 ponches.

En cuanto a sus jonrones, ha pegado 4 en sus últimos 5 juegos, y eso le ha permitido sumar 43, ocupando el segundo lugar detrás del Marinero Cal Raleigh, que tiene 45.. La lucha se pone interesante, en cuanto a jonrones, porque Kyle Schwarber tiene 42 en tercer lugar, pero está ahí Aaron Judge, con 38, y todos sabemos que en cualquier momento se calienta y pega 5 en 4 juegos.. El año pasado, Judge quedó primero con 58, seguido de Ohtani con 54..-

Eugenio Suárez, venezolano, está con Seattle desde hace par de semanas, pero se le ha olvidado batear desde que llegó allí. De hecho, en sus últimos partidos tiene de 25-2 , promedio pobre de .120, sin jonrones. El suma 37 jonrones.

DESPEDIDOS

Dos lanzadores fueron puestos en libertad las últimas horas, y ambos llaman la atención.

1ro. El dominicano Héctor Neris, que estaba con Houston , pero anteriormente había estado con Angelinos y con Atlanta. Neris tiene 36 años de edad y 12 campañas en liga mayor, y es nativo de Villa Altagracia. Un poco más atrás había lanzado para Fildelfia, su club original, Houston y Chicago Cubs.. Este año tenia marca de 3-2 con 6.75 y solo 26.2 entradas.

.- El otro es el venezolano Carlos Carrasco, de 38 años de edad. Carrasco empezó con los Yanquis , firmado por US$1.5 millones, fue liberado y los Mets lo contrataron, pero tampoco resultó bien. En su actuación de este año presenta 2.2 y 3.09 de efectividad en 11 partidos. De por vida tiene 117- 105 en ganados y perdidos, con 4.22… En 16 años de MLB ha sumado salarios por US$85 millones, nada mal.

.-DE LIDOM.-

En anuncios de este jueves, Lidom dio a conocer la dedicatoria del próximo torneo a Juan Marichal, el primer dominicano en llegar a Cooperstown en 1983 y escogidista de siempre.

.- Los Toros del Este informaron que han añadido a Edwin Encarnación al grupo de asesores de la franquicia, y eso está bien.

.- Y las Estrellas presentaron su cuerpo de coaches para el próximo torneo, con nombres interesantes. Hasta el receptor Carlos Paulino está como instructor, pero no ha anunciado su retiro.