Los lanzamientos más valiosos de MLB-1

Run Value es una estadística novedosa que permite evaluar los lanzamientos más efectivos de las Grandes Ligas, asignando un valor que representa las carreras que previenen.

En la primera de dos entregas sobre este tema, presentamos los lanzamientos de mejor Run Value en 2025, de acuerdo a Statcast:

La bola rápida de Joe Ryan (Run Value de 20)

Parece contraproducente esta alta clasificación para una bola rápida cuya velocidad promedia apenas 93.5 mph. Pero la bola rápida de Ryan es una demostración de que no todo es velocidad. El ángulo de brazo que utiliza el lanzador de los Mellizos, la alta rotación (spin rate) del pitcheo y la extensión del brazo de Ryan han provocado promedio de bateo de .192 y Slugging de .333.

El cambio de velocidad de Tarik Skubal (Run Value 19)

Con una separación de velocidad de casi 10 millas con relación a su bola rápida, el cambio del zurdo de Detroit saca de paso consistentemente a los bateadores contrarios. Tanto así que han bateado .161 cuando Skubal lanza su cambio, abanicando el lanzamiento en casi el 48% de las ocasiones. Ciertamente el zurdo tiene una bola rápida explosiva y un slider efectivo, pero fue el desarrollo del lanzamiento de baja velocidad que lo convirtió en uno de los mejores pitchers del negocio.

El cambio de Cristopher Sánchez (Run Value 18)

El letal lanzamiento del dominicano parece una bola rápida cuando sale de su mano, pero la velocidad va muriendo al llegar al home plate. Por eso los bateadores lo abanican frecuentemente, o en su defecto hacen contacto en la punta del bate. Los oponentes le han bateado .138 con un Slugging de .188 al cambio de Sánchez, quien utiliza el lanzamiento con frecuencia de casi un 40%.

La bola rápida de Hunter Brown (Run Value 18)

Brown ha evolucionado para convertirse en uno de los principales jóvenes de la Liga Americana. Su bola rápida de cuatro costuras, unida a dos buenos lanzamientos secundarios (curva de nudillos y cambio) ha sido la razón. Los oponentes apenas han promediado .153 contra la “número 1” de Brown, con poder de extrabase casi nulo.

La bola rápida de Bryan Woo (Run Value 17)

El lanzador de sangre asiática de los Marineros de Seattle combina una excelente bola rápida con comando milimétrico de la zona de strike, Y el joven derecho sabe lo efectivo que es el envío, utilizándolo casi el 47% del tiempo. Los batedores contrarios apenas le batean .153, aunque entre 34 hits que ha permitido hay 11 cuadrangulares.

Continuaremos con este tema dentro de una semana.