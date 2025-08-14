Junior Caminero pega jonrón 34 y los Rays vencen 8-2 a los Atléticos

Brandon Lowe y Junior Caminero conectaron jonrones de dos carreras, Drew Rasmussen lanzó seis entradas y los Tampa Bay Rays vencieron a los Athletics 8-2 el miércoles por la noche.

El jonrón de Lowe en la segunda entrada de J.T. Ginn (2-5), su 24 de la temporada, lo hizo 6-0. Caminero se jonró en el noveno.

Rasmussen (10-5) alcanzó victorias de dos dígitos por segunda vez en su carrera, pero vio terminar su mejor racha sin goles en la Liga Americana en 17 1/3 entradas cuando Lawrence Butler conectó un jonrón de dos carreras en la tercera. Fue el primer hit extra-base permitido por Rasmussen en sus últimas cuatro aperturas.

Caminero, Josh Lowe y Jake Mangum tuvieron cada uno carreras impulsadas en la parte superior de la primera, y Mangum anotó en un error de lanzamiento.

Ginn permitió seis hits y seis carreras, cinco ganadas, en dos entradas.