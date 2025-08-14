Julio Rodríguez dispara vuelacercas 24 en revés de Seattle ante Orioles

El novato Tomoyuki Sugano consiguió su décima victoria al lanzar cinco entradas y un tercio con precisión antes de una larga demora por la lluvia, y los Orioles de Baltimore derrotaron el jueves 5-3 a los Marineros de Seattle.

Julio Rodríguez conectó un jonrón, el 24 de la campaña, para Seattle, que ha perdido partidos consecutivos desde que ganó ocho seguidos. Los Mariners (67-55) quedaron a un juego y medio de Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana.

El receptor Cal Raleigh, líder de las Grandes Ligas con 45 jonrones, estuvo fuera de la alineación titular de Seattle por apenas quinta vez esta temporada. Recibió base por bolas como bateador emergente en la novena.

Sugano (10-5) ganó dos aperturas consecutivas por primera vez. El japonés de 35 años lanzó 81 lanzamientos y fue retirado tras la demora de 2 horas y 18 minutos.

Rodríguez conectó el cuarto lanzamiento del relevista Rico García después de que el juego se reanudó en las gradas del jardín derecho central, un batazo de dos carreras para acercar a los Marineros a 5-2.

Dietrich Enns permitió el roletazo productor de un out de Randy Arozarena en el noveno, pero retiró a Josh Naylor con un lanzamiento para conseguir su primer salvamento desde el 20 de septiembre de 2021.

Los Orioles tomaron la delantera contra Logan Evans (6-5) en la cuarta entrada. Jordan Westburg anotó con un lanzamiento descontrolado de Evans con dos outs, y Ryan Mountcastle avanzó de primera a tercera en la misma jugada cuando Evans no pudo fildear el tiro del receptor Mitch Garver. Después de que Daniel Johnson recibiera base por bolas, Mountcastle anotó cuando él y Johnson ejecutaron un doble robo. Johnson remontó con un sencillo productor de Jeremiah Jackson.