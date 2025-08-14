Edwin Encarnación se une a los Toros del Este como asesor de Operaciones

Los Toros del Este incorporaron a las oficinas al exjugador Edwin Encarnación, como asesor del Departamento de Operaciones de Béisbol.

Durante la reunión de su presentación, encabezada por Jorge Sturla, vicepresidente del club, y Jesús Mejía, gerente general, Edwin expresó que formar parte de la organización de los Toros del Este, en cualquier rol, “es un sueño que hoy ve cumplido”.

“Estoy muy contento de poder trabajar de cerca con el Departamento de Operaciones de los Toros, de poder aportar y también de aprender de ellos. Tenemos jugadores con mucho talento que tienen el deseo de competir para ganar, y eso quedará demostrado esta temporada”, enfatizó Encarnación, nativo de La Romana.

Por su parte, Jesús Mejía resaltó la exitosa carrera de Edwin tanto en las Grandes Ligas como en la pelota de invierno, lo que permitirá aprovechar su veteranía como figura de respeto ante el roster de jugadores.

“Edwin viene a sumar conocimientos y experiencia a nuestra organización, principalmente como romanense admirado por toda la fanaticada”.

Desde el 2023, el romanense forma parte del staff de los Azulejos de Toronto como asistente especial para Operaciones de Béisbol, ayudando específicamente con el bateo, mentoría y transmitiendo su experiencia a los jugadores, especialmente durante la primavera.

Encarnación, un tres veces Todos Estrellas en las Grandes Ligas, jugó 16 años en el Big Show con los Rojos, Azulejos, Indios, Marineros, Yankees y Medias Blancas, totalizando 424 cuadrangulares, 1,261 remolcadas y una línea ofensiva de .260/.350/.496 con un OPS+ de 123.

En mayo, los Toros anunciaron a Omar Minaya como asesor senior del presidente y la Junta de Directores del conjunto romanense.

Con la incorporación de Encarnación, el Departamento de Operaciones de Béisbol se prepara para el Draft de Novatos 2025, que tendrá lugar el segundo miércoles de septiembre.