Se complica la situación de los Mets y los Yanquis

La situación actual de los equipos con sede en la ciudad de New York se ha complicado a un nivel totalmente diferente a lo que ellos tenían planificado al inicio de la temporada.

Los dos conjuntos neoyorquinos pusieron a muchos a pensar en la Serie Mundial del Subway. A la fecha del 12 de junio los NYY comandaban el Este Americano con 4.5 juegos sobre los Azulejos y los NYM el Este del Viejo Circuito, 5.5 partidos encima de los Filis. Para el 19 de junio los Mets habían perdido el primer puesto y los Mulos tenía 1.5 de ventaja sobre Tampa.

El 2 de julio los Bombarderos fueron alcanzados por Toronto, siendo relegados al segundo puesto al día siguiente. Lo peor para los rayados neoyorquinos es que han sido desplazados del segundo lugar por sus eternos rivales, los Medias Rojas de Boston, un conjunto que se ha puesto las pilas tras la salida del dominicano Rafael Devers.

Uno se da cuenta que no siempre la ofensiva es el eje de una novena de béisbol. Eso vale totalmente para los Yankees, pues encabezan todo el béisbol en jonrones (191), slugging (.446) y OPS (.774). Son segundos en la Liga Americana en anotadas (612) y OBP (.328). El bateo de los Yankee no ha sido factor en el descalabro de la novena.

Ofensivamente los Mets han dado muestra de mejoría en los últimos encuentros, aún así son penúltimos en el departamento de promedio de bateo (.215) en el mes de agosto. De manera general están en el puesto 21 en bateo (.241), décimo quinto en anotadas (532) y decimoprimero en OBP (.320).

Los del Bronx tienen una efectividad colectiva de 4.01 (lugar 16). Los abridores promedian 3.86, presentando la principal falla en el relevo con la vigesimosegunda efectividad más alta de las Grandes Ligas (4.25). En este mes están en el lugar 19 en PCL de las Mayores (4.42).

El conjunto con sede en Queens ha visto disparar su promedio de efectividad desde el Juego de Estrellas a (4.55), colocados en el escalafón 21. La ERA colectiva en julio fue alta (3.99), subiendo al firmamento en el corriente mes (5.42). Ha sido una constante del equipo tomar ventajas holgadas temprano en el juego, para luego ver como sus lanzadores desperdician el trabajo de la ofensiva (sin ir más lejos, permitieron 9 carreras en una entrada en el juego del miércoles ante Atlanta, tras una ventaja 6-0).

Los neoyorquinos están ante un panorama oscuro, pues entre ambas novenas apenas han conseguido seis victorias ( 2-9 los Mets, 4-8 los Yankees) en lo que va del mes de agosto, ubicándose los Mulos a 6.0 partidos Toronto y los NYM a 5.0 de los Filis.