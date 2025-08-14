Bravos apabullan brazos de los Mets; Juan Soto llega a 29 H4

Michael Harris II conectó un grand slam el miércoles por la noche para terminar la entrada más grande de Atlanta en casi cinco años - un arrebato de nueve carreras en la cuarta que impulsó a los Bravos a una victoria de regreso de 11-6 sobre los Mets de Nueva York.

Los Bravos se quedaron atrás 6-0 en un partido retrasado 95 minutos por la lluvia antes de irrumpir contra David Peterson y Reed Garrett (3-5). Peterson emitió cuatro pases libres en el cuarto, incluyendo una caminata cargada de bases de Nick Allen, y cedió el doble de tres carreras de Jurickson Profar antes de que Marcell Ozuna saludara a Garrett con un sencillo RBI.

Tres bateadores después, Harris conectó un jonrón de 417 pies al centro directo. La entrada de nueve carreras fue la más grande para los Bravos desde el 9 de septiembre de 2020, cuando anotaron 11 veces en la segunda entrada de una victoria de 29-9 sobre los Miami Marlins.

Ozuna conectó un jonrón de dos carreras en el sexto.

Aaron Bummer (2-2), el primero de los cinco relevistas de los Bravos en seguir a Carlos Carrasco, lanezó 2 1/3 entradas sin anotar.

Carrasco renudió seis carreras en dos entradas. Pete Alonso tuvo un sencillo de dos carreras y Cedric Mullins lanzó una mosca de sacrificio en la primera antes de que Juan Soto golpeara un jonrón de 407 pies y dos carreras y Jeff McNeil tuviera un doble RBI en la segunda.

Peterson cedió un máximo de seis carreras de la temporada en un mínimo de la temporada de 3 1/3 entradas. Los Mets han perdido 12 de 14.