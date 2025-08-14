Atlanta vuelve a vencer a los Mets; Juan Soto se va de 3-1

Ozzie Albies conectó un jonrón, impulsó la carrera de la ventaja con un doblete en la octava entrada y conectó un sencillo productor para que los Bravos de Atlanta vencieran el jueves 4-3 a los Mets de Nueva York.

Bryce Elder (5-9) permitió tres carreras (dos limpias) en siete entradas para los Bravos, que tienen marca de 7-3 contra los Mets esta temporada. Raisel Iglesias consiguió su 17.º salvamento con una novena entrada perfecta.

Albies bateó profundo contra el abridor Kodai Senga en la tercera entrada y conectó un sencillo productor contra Tyler Rogers en la sexta. Michael Harris II empató el juego con un doblete productor contra Ryan Helsley (3-3) en la octava, antes de anotar con el hit de Albies profundo en el jardín derecho.

Los Mets han perdido 13 de sus últimos 15 juegos y su ventaja sobre los inactivos Cincinnati Reds en la carrera por el último puesto de comodín se redujo a medio juego.

Francisco Lindor conectó un jonrón solitario en la tercera entrada y Brandon Nimmo (elevado de sacrificio) y Pete Alonso (sencillo) impulsaron carreras consecutivas para darle a los Mets una ventaja de 3-2 en la sexta.

Juan Soto se fue de 3-1 con una carrera anotada, tomó una base por bolas y lo poncharon una vez.

Senga permitió dos carreras en 5 2/3 entradas.