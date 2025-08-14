Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Atlanta vuelve a vencer a los Mets; Juan Soto se va de 3-1

Juan Soto anotó una carrera, tomó una base por bolas y lo poncharon una vez.

Michael Harris II al momento de anotar una carrera.

Avatar del Agencia AP
Agencia APNueva York

Ozzie Albies conectó un jonrón, impulsó la carrera de la ventaja con un doblete en la octava entrada y conectó un sencillo productor para que los Bravos de Atlanta vencieran el jueves 4-3 a los Mets de Nueva York.

Bryce Elder (5-9) permitió tres carreras (dos limpias) en siete entradas para los Bravos, que tienen marca de 7-3 contra los Mets esta temporada. Raisel Iglesias consiguió su 17.º salvamento con una novena entrada perfecta.

Albies bateó profundo contra el abridor Kodai Senga en la tercera entrada y conectó un sencillo productor contra Tyler Rogers en la sexta. Michael Harris II empató el juego con un doblete productor contra Ryan Helsley (3-3) en la octava, antes de anotar con el hit de Albies profundo en el jardín derecho.

Los Mets han perdido 13 de sus últimos 15 juegos y su ventaja sobre los inactivos Cincinnati Reds en la carrera por el último puesto de comodín se redujo a medio juego.

Francisco Lindor conectó un jonrón solitario en la tercera entrada y Brandon Nimmo (elevado de sacrificio) y Pete Alonso (sencillo) impulsaron carreras consecutivas para darle a los Mets una ventaja de 3-2 en la sexta.

Juan Soto se fue de 3-1 con una carrera anotada, tomó una base por bolas y lo poncharon una vez.

Senga permitió dos carreras en 5 2/3 entradas.

