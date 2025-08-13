La respuesta de Vitico

Aclaro, de primera intención, que uso el término “Vitico” en referencia al presidente de las Águilas, señor Víctor García Sued. Así es como le dicen sus amigos y, naturalmente, en los escenarios en que se desempeña. Vitico, además de presidente y accionista aguilucho, es director regional de Industria y Comercio, organismo que dirige el político Víctor-Ito-Bisonó.

Este miércoles, en Listín Diario, publicamos una declaración de García Sued respecto a la demanda que han puesto un grupo de accionistas pidiendo la anulación de la pasada asamblea aguilucha del mes de junio, la misma que nombró a Vitico como presidente del consejo por cuarto año seguido.

Como réplica, escribe el Dr. Adriano Valdez Russo, quien es parte protagónica del grupo demandante, y lo hace en el siguiente texto:

“En respuesta a las recientes declaraciones del señor Víctor García Sued sobre la elección del sistema de votación en la pasada Asamblea Ordinaria Anual del 14 de junio de 2025 de la sociedad Águilas Cibaeñas, los accionistas demandantes refutan las afirmaciones de que el procedimiento se llevó a cabo correctamente.

“A pesar de las aseveraciones de que el sistema de votación se eligió dándole ‘el derecho a los asambleístas a seleccionar la forma de votar’, la realidad es que en dicha Asamblea se violó el Artículo 57 de los Estatutos.

Este artículo establece claramente:

‘Los votos se expresarán con el levantamiento de la mano, a menos que la votación por expresión verbal o escrutinio secreto sea solicitada por accionistas que representen una tercera parte del total de los votos que corresponda a los accionistas presentes o representados en la Asamblea. En este último caso, la Asamblea designará la persona o personas que ejercerán las funciones de escrutadores.

“Contrario a lo dispuesto, el señor Víctor García Sued, quien presidía la Asamblea, llevó a cabo la votación de los puntos del orden del día exclusivamente mediante el levantamiento de las manos, ignorando la solicitud de un grupo de accionistas como el accionante, que representaban más del 33 % de los votos, de proceder con un sistema de votación alternativo, como el escrutinio secreto. Esta acción no solo desatendió los derechos de los accionistas, sino que también contravino los procedimientos establecidos en los estatutos que rigen a la sociedad Águilas Cibaeñas.

“Las declaraciones del señor García Sued buscan desinformar a la opinión pública sobre la legalidad y transparencia del proceso. Nuestra intención es salvaguardar los derechos de todos los accionistas y asegurar que se respeten los Estatutos en su totalidad.

“Esto no fue una elección democrática, sino una imposición que violó los Estatutos de la sociedad Águilas Cibaeñas.”

LA RACHA: Los Cerveceros de Milwaukee extendieron a 12 su cadena de victorias y la añaden a una anterior, de semanas atrás, cuando ganaron 11 en línea. En este tremendo período, tienen récord de 27-4 en los últimos 31 juegos y han ganado 51 de los últimos 67 juegos. Este jueves vencieron 12-5 a los Piratas, en forma fácil. Ellos han sacado 8 juegos de ventaja sobre el segundo lugar, Cachorros de Chicago, y se dirigen a ganar la división.

LESIONADO: En este partido, Oneil Cruz tuvo un encontronazo en fildeo, chocando con el jardinero izquierdo Tommy Pham. Su cabeza habría chocado con el pecho de Pham y se sintió muy mal. Lo sacaron del partido y lo colocaron en lista de lesionados por 7 días para fines de observación, pues hubo golpe en la cabeza. Oneil ha tenido un año por debajo, con pobre promedio de .207, 18 jonrones, 51 empujadas y 54 robos de bases. En el plano negativo, también se ha ponchado 145 veces en 392 turnos, para un elevado 37 %, peor que el año pasado, cuando lo hizo para un 32 %.

EMPATADOS: Los Padres de San Diego tienen un empate técnico con los Dodgers de Los Ángeles en el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional. Aunque usted no lo crea, ambos equipos están pegaditos: San Diego con 69-52 y los Dodgers con 68-52 (hasta la noche del miércoles). Eso ha sido posible porque se fortalecieron mucho con los negocios del mes de julio y los Dodgers juegan en negativo este mes, con 5-6. Este miércoles vencieron 11-1 a los Gigantes de San Francisco. Fernando Tatis Junior pegó de 3-2; su temporada va en .266, 17 HR, 49 empujadas. Y uno de los héroes sigue siendo Ramón Laureano, el dominicano que llegó desde Baltimore. Laureano pegó de 4-3 con dos empujadas, incluyendo jonrón 17. Tiene promedio de .296 con 56 remolcadas.