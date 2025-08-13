Marte conecta jonrón ganador ante Vigilantes

Ketel Marte conectó un jonrón para la ventaja de Arizona con dos outs en la novena entrada, nuevamente contra los Rangers de Texas. El gran swing esta vez vino del otro lado del plato.

El jonrón de tres carreras de Marte bateando a la zurda coronó una remontada con dos outs en la novena entrada para los Diamondbacks en su último partido de la serie en Texas el miércoles, una victoria de 6-4 que llegó menos de 24 horas después del jonrón solitario del bateador ambidiestro desde el lado derecho en el último turno al bate para una victoria de 3-2 .

“Es único. Es un jugador especial. Cuando tiene el ritmo y el cuerpo adecuados, es capaz de cargar con todo el equipo”, dijo el mánager Torey Lovullo tras el último jonrón ganador del segunda base All-Star. “Y fue un gran momento para él. La sonrisa en su rostro mientras recorría las bases es algo que sé que todos disfrutamos”.

El jonrón de 413 pies hacia la derecha fue el cuarto hit de Marte el miércoles.

Sus primeros tres hits fueron sencillos, uno de ellos impulsando su primera carrera, ante su ex compañero de equipo Merrill Kelly, quien hizo su tercera apertura para los Rangers desde que lo adquirieron de Arizona en la fecha límite de cambios hace dos semanas.

“Lo que vieron hoy lo define en pocas palabras. Batea bien, batea mal”, dijo Kelly, quien salió del juego después de seis entradas con ventaja de 3-2. “Puede controlar la cuenta, puede dominar el turno al bate y conectar un sencillo al izquierdo o lastimarte con un jonrón potente desde cualquier lado del plato. Obviamente, lo demostró las últimas dos noches. Es el tipo de jugador que rondas en la alineación y que no quieres que te gane. ... Desafortunadamente, dejamos que nos ganara los últimos dos días”.

El jonrón solitario de Marte con dos outs en la novena entrada el martes por la noche, en un jonrón de 79.8 mph con dos strikes lanzado por Danny Coulombe, fue de 445 pies .

En el último partido de la serie, Phil Maton entró con dos outs en la baja de la octava y ponchó a los tres primeros bateadores que enfrentó con nueve lanzamientos. James McCann conectó un jonrón con dos outs en la novena, el bateador número 9, Blaze Alexander, fue golpeado por un lanzamiento y Geraldo Perdomo recibió base por bolas con cuatro lanzamientos antes de que Marte conectara una curva de 76.4 mph.