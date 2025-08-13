La Comisión Consultiva trabaja sin pausa ni prisa

Aunque tiene el tiempo contado, la Comisión Consultiva creada para evaluar la viabilidad o no de la construcción de un moderno estadio de béisbol, prefiere avanzar con la cautela de un equilibrista y la frialdad del ajedrecista.

“Lo que no quiero es que haya especulación. Todo será tan claro como el agua”, declaró el doctor Jorge Subero Isa, el presidente de la Comisión Consultiva, la cual evalúa la posibilidad de que inversionistas privados construyan no solo un competente parque, sino un proyecto que incluya grandes torres de apartamentos, hoteles y plaza comercial en todo el perímetro.

“No tengo, ni me unen compromisos absolutamente con ningún sector político, empresarial o deportivo. Se hará lo que más convenga al país”, dejó establecido en conversación telefónica con LISTÍN DIARIO.

“Tenga la seguridad de que todo el que alegue tener algún interés en el Estadio Quisqueya (Juan Marichal) o en sus terrenos aledaños, será debidamente escuchado por la comisión en pleno y no por ningún miembro de manera individual, incluyendo a su presidente”, subrayó.

Aclaró que hasta que la comisión no tenga en sus manos todos los estudios necesarios no tomará ninguna decisión.

caso licey

Con relación a la solicitud realizada por los Tigres del Licey a los fines de exponer aspectos a tomar en cuenta en el proyecto de remodelación del parque que conjuntamente con los Leones del Escogido convirtieron en su hogar desde el año 1955, cuando fue construido, informó que oportunamente se le convocará.

Indicó que el presidente del Club Atlético Licey, Miguel Guerra, le envió una carta en la que le solicitó una reunión y que por la misma vía le contestó diciéndole que oportunamente, cuando estén en el proceso de escuchar a los interesados, se le va a dar la oportunidad.

Este miércoles, durante una reunión virtual, el organismo que preside designó una subcomisión legal para evaluar proyecto nuevo estadio.

Durante la misma el doctor Subero Isa presentó la propuesta a los demás miembros y la misma fue aprobada a unanimidad.

Los reconocidos profesionales del derecho Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza, Edgar Torres Reynoso y Julissa Vásquez tendrán a cargo examinar y evaluar toda la documentación legal relativa al proyecto. Noboa Pagán quedó designada coordinadora de la subcomisión, mientras que el destacado jurista Olivo Rodríguez Huertas será el asesor.

“Esta subcomisión podrá presentar informes y recomendaciones parciales sobre los asuntos encomendados. Estamos dando los pasos de rigor para dentro del período acordado hacer entrega al presidente de la República Luis Abinader Corona del informe final solicitado y por el cual emitió los decretos 306-25 y 378-25”, expresó Subero Isa mediante un comunicado de prensa.