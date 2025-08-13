Los Cerveceros vencieron a los Piratas 12-5 para extender su racha ganadora a 12 juegos

William Contreras impulsó cuatro carreras, Christian Yelich impulsó tres y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el miércoles 12-5 a los Piratas de Pittsburgh para extender su racha ganadora a 12 juegos.

Milwaukee anotó más de diez carreras por segundo partido consecutivo y la cuarta vez este mes. Los Cerveceros conectaron 12 hits, pero solo dos —dobles consecutivos de Sal Frelick e Isaac Collins en la cuarta entrada— fueron extrabases.

Frelick y Joey Ortiz impulsaron dos carreras cada uno y Collins tuvo una impulsada.

Bryan Reynolds puso a los Piratas en el marcador en la quinta entrada contra Shelby Miller con su duodécimo jonrón de la temporada, un batazo de tres carreras. También conectó un jonrón de dos carreras en la sexta contra Nick Mears.

Brandon Woodruff permitió cuatro hits y dos bases por bolas en cuatro entradas sin permitir carreras. Jared Koenig (5-1) se llevó la victoria con una séptima entrada sin permitir carreras.

El abridor de los Piratas, Mitch Keller (5-11), solo duró cuatro entradas. Le anotaron ocho carreras, seis hits, dos bases por bolas y cinco ponches.