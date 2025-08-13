Miguel Andújar pega grand slam para ayudar a Greene y los Rojos a vencer a los Filis 8-0

Miguel Andújar conectó un grand slam y Hunter Greene lanzó seis entradas sólidas para ayudar a los Rojos de Cincinnati a vencer a los Filis de Filadelfia 8-0 el miércoles por la noche.

Noelvi Marte conectó dos hits y dos carreras impulsadas para Cincinnati en el último partido de la serie de tres juegos. Elly De La Cruz conectó dos hits y anotó dos carreras.

Greene (5-3) permitió tres hits, ponchó a seis y no dio bases por bolas en su apertura en las Grandes Ligas desde el 3 de junio. El as lanzador derecho había estado fuera de juego por una lesión en la ingle.

Filadelfia había ganado cuatro juegos seguidos antes de perder sus dos últimos en Cincinnati. Los líderes de la División Este de la Liga Nacional terminaron con tres hits.

El zurdo de los Filis, Cristopher Sánchez (11-4), fue cargado con cuatro carreras, tres limpias, y siete hits en seis entradas.

Marte impulsó a Austin Hays con un doblete en la cuarta entrada, y Cincinnati añadió tres carreras más en la sexta. Hays impulsó a De La Cruz con un doblete, y Marte añadió un sencillo productor antes de anotar por errores en tiros del jardinero izquierdo Brandon Marsh y Sánchez.

El inicio del partido se retrasó aproximadamente una hora debido al mal tiempo en la zona.