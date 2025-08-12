Stanton, Rodon y Judge guían a los Yankees sobre Minnesota

Giancarlo Staton se fue de 5-4 con un jonrón y tres carreras remolcadas, el zurdo Carlos Rodon lanzó siete sólidas entradas de solo una carrera limpia, Aaron Judge conectó su cuadrangular número 38 de la temporada, y los Yankees de Nueva York derrotaron 9-1 a los Mellizos de Minnesota.

Rodon ponchó a cinco bateadores y sólo concedió dos bases por bolas para unos Yankees que ganaron su segundo partido consecutivo luego de perder una serie de tres encuentros contra los Astros de Houston el fin de semana.

Stanton colocó su promedio de bateo en .300, mientras que el de Judge se puso en .337, líder de la MLB.

Los Yankees continúan con un juego de ventaja sobre los Guardianes de Cleveland por el tercer puesto de comodín en la Liga Americana.