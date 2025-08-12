Pete Alonso implanta récord de jonrones en los Mets, que vencen 13-5 a los Bravos

Pete Alonso rompió el récord de jonrones de la franquicia de los Mets, conectando dos cuadrangulares y remolcando tres carreras para que Nueva York venciera el martes 13-5 a los Bravos de Atlanta.

El primer jonrón de Alonso, un batazo de dos carreras contra Spencer Strider (5-10) en la tercera entrada, fue su 253. Superó a Darryl Strawberry , quien ostentaba la marca del equipo desde 1988. Tras el jonrón, los Mets exhibieron un gráfico en el marcador con el número 253, junto con imágenes de Alonso y osos polares en honor al apodo del toletero.

Alonso volvió a conectar jonrón ante Austin Cox en el sexto inning para lograr su 25º juego con dos jonrones en su carrera, un récord para la franquicia, tres más que Strawberry.

Brandon Nimmo conectó un jonrón de tres carreras que rompió el empate en la cuarta entrada para los Mets, quienes rompieron una racha de siete derrotas con apenas su segunda victoria en 13 juegos. Francisco Álvarez también conectó dos jonrones y Brett Baty también jonroneó, lo que permitió a Nueva York acercarse a cinco juegos de Filadelfia, líder de la División Este de la Liga Nacional.

Los Mets conectaron sus seis jonrones con dos outs, empatando la marca para un solo juego en la era de la expansión.

Drake Baldwin conectó un roletazo impulsor en la primera entrada para los Bravos. Nacho Álvarez Jr. (doblete de dos carreras), Jurickson Profar (fildeador elegido) y Matt Olson (doblete) impulsaron carreras en la cuarta, cuando Atlanta persiguió a Clay Holmes.

Gregory Soto (1-1) sacó cuatro outs en relevo para llevarse la victoria. Justin Hagenman lanzó cuatro entradas sin hits para su primer salvamento.