Orioles pierden a Félix Bautista y Zach Eflin por el resto de la temporada

Los Orioles de Baltimore descartaron a dos lanzadores más para la temporada.

El lanzador derecho Zach Eflin necesita una cirugía en la espalda baja, y el cerrador Félix Bautista tiene lo que el mánager Tony Mansolino llamó una lesión de hombro "significativa".

Mansolino dijo el martes que Bautista tiene una cita a finales de esta semana y que el equipo pronto tendrá noticias.

Al entrar al partido del martes contra Seattle, los Orioles habían utilizado a 58 jugadores. El récord del equipo es de 62, desde 2021, cuando Baltimore perdió 110 partidos.

“Esto se ha sentido así durante un tiempo este año”, dijo Mansolino. “Es algo que hemos tenido que afrontar a lo largo del año”.

Los Orioles llegaron a 2025 con dudas sobre su pitcheo, y las lesiones solo han empeorado la situación. Grayson Rodríguez (codo) se operó y se perderá toda la temporada. Eflin, quien se convertirá en agente libre, solo ha hecho 14 aperturas con una efectividad de 5.93.

Bautista regresó de una cirugía Tommy John tras perderse todo el año pasado. Acumuló 19 salvamentos y una efectividad de 2.60, pero los comentarios de Mansolino sobre él sonaron preocupantes.

Los Orioles podrían recibir ayuda pronto. Los lanzadores diestros Tyler Wells y Kyle Bradish están prácticamente recuperados de sus cirugías de codo. Se espera que Wells haga dos o tres aperturas más de rehabilitación, y Bradish dos más.