La noche récord de José Ramírez le da victoria a los Guardianes

José Ramírez se convirtió en el líder de Cleveland en juegos de múltiples jonrones con un jonrón al jardín derecho en la octava entrada y los Guardianes derrotaron el martes 4-3 a los Marlins de Miami.

Ramírez conectó tres hits y Kyle Manzardo también bateó profundo, lo que permitió que los Guardianes ganaran por sexta ocasión en siete juegos.

Ramírez, quien rompió una racha de 0 de 12 con un jonrón solitario en la primera entrada, conectó un cortador de Calvin Faucher (3-3) justo por encima del muro del jardín derecho con un out en la octava para poner a Cleveland nuevamente en la cima.

Fue el 27.º juego con múltiples jonrones en los 13 años de carrera de Ramírez en las Grandes Ligas, superando al miembro del Salón de la Fama Jim Thome y a Albert Belle como líderes de la franquicia. También fue su segundo juego esta temporada.

Cade Smith (5-4) lanzó 1 1/3 entradas sin anotaciones para llevarse la victoria.

Miami empató con tres carreras en la quinta. Dane Myers conectó un hit productor al jardín izquierdo central y Otto López anotó gracias a un error en tiro del jardinero izquierdo de Cleveland, Steven Kwan, lo que llevó a Myers a tercera. Heriberto Hernández conectó un doblete por la línea del jardín izquierdo para impulsar a Myers.