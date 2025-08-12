Medias Blancas inician construcción academia a un costo de 12 millones de dólares

En un acto histórico para el deporte nacional, la organización de Grandes Ligas Chicago White Sox dio este martes el primer picazo para la construcción de su nueva academia de béisbol en el país, una obra que contará con una inversión de 12 millones de dólares y que promete convertirse en un referente de formación, desarrollo y proyección de talento joven en toda Latinoamérica.

El moderno complejo será desarrollado por la empresa JN Academy Design y estará listo en unos doce meses; la misma será una instalación de primer nivel para los cientos de prospectos y entrenadores, además de generar un importante impacto económico y laboral en la zona.

Durante el acto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó la importancia de proyectos como este, que aportan de manera significativa al deporte, la juventud y la economía nacional. “En nombre del presidente Luis Abinader, reiteramos el compromiso del Gobierno en garantizar un clima de inversión estable y condiciones óptimas para que iniciativas de esta magnitud puedan llevarse a cabo en la República Dominicana”, afirmó Cruz.

Por su parte, el Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, expresó su agradecimiento al presidente Abinader “por generar un clima de confianza que atrae inversiones y fortalece el legado de producción y desarrollo del país”. Noboa resaltó que, más allá de su impacto deportivo, esta obra impulsará el desarrollo económico local y contribuirá a consolidar el liderazgo de República Dominicana como cuna de grandes peloteros.

El director de desarrollo de ligas menores de los Chicago White Sox, Paul Janish, agradeció el respaldo del Gobierno y subrayó que la prioridad de la organización es “elevar la excelencia en el compromiso y el desarrollo del talento, construyendo también relaciones sólidas con organizaciones comunitarias y sin fines de lucro para contribuir más allá del terreno de juego”.

El alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria, resaltó que la nueva academia no solo elevará el perfil deportivo del municipio, sino que también generará oportunidades para jóvenes atletas y fomentará el desarrollo integral de la comunidad.

Con décadas de presencia en el país, los Chicago White Sox han operado anteriormente en Moca, Hato Mayor y Baseball City. Esta nueva academia representa un paso firme hacia el futuro, reafirmando el compromiso de la organización con el béisbol dominicano y con el desarrollo social de la nación.

Estuvieron en el acto también, el viceministro Franklin de la Mota; la alcaldesa Leocadia Núñez (Doña Nellys); el director de la oficina de MLB en el país, Nelson Tejada; de la organización de los White Sox, Lowis Silverio, Katie Savarise, Jared Mcmahon, Geoff Head, David Keller, y Welington Morrobel.

El acto fue bendecido por el pastor Víctor Manuel Díaz; Silverio dio las palabras de bienvenida.