Kirby brilla y los Mariners vencieron a los Orioles 1-0 para su octava victoria consecutiva

George Kirby lanzó siete entradas de tres hits y los Marineros de Seattle vencieron el martes 1-0 a los Orioles de Baltimore para su octava victoria consecutiva.

Seattle se acercó a medio juego de Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana, con los Astros jugando en Boston el martes por la noche. El sencillo productor de Josh Naylor en la primera entrada fue todo lo que necesitaban los Marineros.

Kirby (8-5) ponchó a siete sin conceder bases por bolas. Eduard Bazardo y Gabe Speier trabajaron en la octava entrada, y Andrés Muñoz trabajó con dificultad hasta la novena para su 28.º salvamento en 34 oportunidades.

Los Orioles lideraron la alineación en la novena, pero Jackson Holliday conectó un rodado suave al lanzador y Jordan Westburg se ponchó tirándole. Gunnar Henderson recibió base por bolas, y luego hubo una larga espera mientras Muñoz era atendido en el montículo. Finalmente, bebió de un vaso, mientras el público abucheaba, y entonces Adley Rutschman conectó un sencillo.

Ryan Mountcastle estuvo a punto de darle a Baltimore su primera victoria del año por walk-off, pero su batazo al jardín izquierdo se desvió hacia foul. Luego conectó un roletazo de rutina al campocorto.

Dean Kremer (8-9) tuvo mala suerte y perdió después de permitir una carrera y cinco hits en ocho entradas.

Cal Raleigh, el actual líder de jonrones del béisbol, se fue de 4-0 para Seattle.

Kirby solo permitió que un hombre llegara a posición de anotar, cuando Henderson conectó un doble con dos outs en la cuarta. Rutschman se ponchó tirándole.

Los Marineros solo tuvieron 1 de 2 con corredores en posición de anotar.