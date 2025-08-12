Clemens, Varsho y Vladimir Jr. conducen Toronto a la victoria sobre los Cubs

Ernie Clement y Daulton Varsho conectaron jonrones y los Azulejos de Toronto se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana en llegar a 70 victorias al vencer el martes 5-1 a los Cachorros de Chicago.

Vladimir Guerrero Jr. conectó tres hits y los Azulejos, líderes de la División Este de la Liga Americana (70-50), mejoraron su marca a 23-11 contra oponentes de la Liga Nacional.

Los Cachorros han perdido cinco de siete juegos. En esas cinco derrotas, anotaron un total de seis carreras.

El lanzador derecho de Toronto, José Berríos (9-4), permitió dos hits, ambos sencillos, en cinco entradas y un tercio sin permitir carreras. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a tres.

Lanzando ante una multitud de 43,003 personas, la mayor de la temporada, Berríos ganó su cuarta decisión consecutiva. Tiene un récord de 7-1 y una efectividad de 3.62 en sus últimas 10 aperturas.

Abriendo por primera vez desde el 25 de septiembre de 2024 en Filadelfia, el lanzador derecho de los Cachorros Javier Assad (0-1) permitió cuatro carreras y ocho hits en cuatro entradas.

Los Cachorros reincorporaron a Assad de la lista de lesionados de 60 días . Había estado de baja por una lesión en el oblicuo.

El sencillo productor de Alejandro Kirk fue uno de los tres hits de los Blue Jays en la primera entrada.

Clement conectó un jonrón de tres carreras contra Assad en la cuarta. Varsho amplió la ventaja de Toronto con un jonrón para abrir la entrada contra Ben Brown en la octava. Fue el duodécimo jonrón de Varsho.