Cinco chismesitos

1ro. En los predios olímpicos locales circulan comentarios negativos sobre dos participaciones internacionales de estos días.

Primero, está relacionado con las Reinas del Caribe, que ganaron la Copa Panam de voleibol celebrada en Colima, México. El tema es que en el frente del uniforme hay un letrero de una conocida cadena de farmacias, a la derecha superior una banderita dominicana y a la izquierda otro anuncio comercial.

La pregunta es: ¿debe destacarse un nombre comercial en el uniforme de un seleccionado nacional? ¿No está el nombre del país por encima de todo? Ahora que han retornado a la escuela dominicana las clases de “moral y cívica”, también es bueno llamar la atención sobre esto, porque Dominicana, o TeamDom como le llamaba Luisín Mejía, o Las Reinas del Caribe, debe primar sobre cualquier publicidad comercial, aunque ese anunciante dé muchos cuartos.

Alguien debería comentarle el asunto a Cristóbal Marte, a ver qué él opina. Una cosa es ponerle letreros comerciales a un equipo privado (en cualquier deporte), y otra es a la selección nacional. En lo privado usted puede hacer cualquier cosa; en lo del país es otra historia.

2do. En Paraguay está una representación nacional en los Juegos Panamericanos Jr., y dicen que en la ceremonia inaugural se armó un chisme porque en la parte frontal del uniforme está el logo de la bandera dominicana, pero también el logo del Gobierno. El cuento relata que las autoridades le negaron el uso de los mismos porque no permiten que se use lo del Gobierno, de acuerdo con las reglas olímpicas. El COD y el Ministerio de Deportes compartirían la culpa, aunque eso se ha mantenido muy por debajo, en silencio. Dicen que hasta hubo impedimento de desfile en la ceremonia inaugural y tuvieron que ponerle un parche.

Nota: y que revisen al equipo de ciclismo que está en los juegos con nombre comercial en el pecho, en lugar del nombre del país.

3ro. La demanda de un grupo de accionistas pidiendo nulidad de la pasada asamblea de las Águilas Cibaeñas levantará ronchas en las próximas semanas. Ellos aducen que hubo irregularidades y quieren llevar el caso a la justicia ordinaria, no a Lidom, tal como lo han hecho.

¿Qué pasará ahora? El presidente actual, Víctor García Sued, emite declaración al Listín dando por no válida esa demanda. De otro lado, de acuerdo con un abogado consultado al respecto, el caso irá a primera instancia, luego a un juez de referimiento, quien decidirá si llama a juicio o la desestima por improcedente. Mientras eso llega, muchos temen que el asunto se caliente, que haya juicio y que la preparación de las Águilas para el próximo torneo se vea perjudicada en varios sentidos. Esperemos, pues, a ver qué pasa.

4to. Otra vez el japonés Shohei Ohtani suena de mala manera. Ahora está en una acusación de que ha participado como socio en un lío con un proyecto inmobiliario en Hawái. Eso no sería nada malo, pero ya la prensa vuelve a preguntarse si el japonés gusta de ser tramposo, si gusta de meterse en líos y si la MLB mirará para otro lado, tal como hizo en el caso del traductor que supuestamente lo estafó.

5to. El pasado lunes estuve caminando el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte por todos lados, y veo que, en medio de los trabajos de remozamientos, se ha incrementado la existencia de programas privados de béisbol con cientos de niños menores de edad… Que ha subido de tono la presencia de ventorrillos y restaurantes, todos privados, y eso es una locura. También la presencia de carros y camionetas con tiendas de ropa, tenis y útiles, y lo han convertido en un mercado de pulgas. Sobre estos últimos temas, creo que las autoridades deberían meterle mano a eso y agarrar el toro por los cuernos. José Monegro, el jefe de los Juegos Centroamericanos, Kelvin Cruz y Carlos Bonilla, ministros de Deportes y de la Vivienda, deben darse prisa en hablar al respecto. Porque eso realmente da pena.

NOTAS DE MLB:

.- El lanzador Héctor Neris acaba de ser suspendido por su tercer club en la presente campaña. Houston le dio salida, y antes lo habían hecho Atlanta y Cachorros.

.- José Offerman, electo inmortal del Pabellón de la Fama, ha estado al frente de dos equipos este año en México. Empezó con Querétaro y ahora está con Algodoneros de Torreón.

.- Junior Caminero se dirige a una campaña de 50 jonrones, cima a la cual solo han llegado 4 dominicanos: Sammy Sosa, Alex Rodríguez, David Ortiz y José Bautista. Hasta la noche del martes, Caminero tenía 33, y lean este dato: 18 en Tampa, 15 fuera como visitante.