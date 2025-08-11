Will Warren se luce ante los Mellizos; Stanton y Bellinger dan H4

Will Warren permitió tres hits y dos carreras en seis entradas y dos tercios para convertirse en el primer lanzador abridor de los Yankees de Nueva York en conseguir un out en la séptima entrada en un mes en una victoria de 6-2 sobre los Mellizos de Minnesota el lunes por la noche.

Warren (7-5), quien permitió jonrones a Byron Buxton y Trevor Larnach, ponchó a siete y no dio bases por bolas antes de que Luke Weaver y David Bednar sellaran la 23ra victoria de Nueva York en sus últimos 30 enfrentamientos de temporada regular con Minnesota.

Fue la primera vez que los Yankees ganaron el primer partido de una serie desde el receso del Juego de las Estrellas.

El último lanzador de los Yankees en conseguir un out en el séptimo fue Carlos Rodón, quien lanzó ocho entradas el 11 de julio contra los Cachorros de Chicago.

Cody Bellinger, Giancarlo Stanton y Ben Rice conectaron jonrones contra el abridor de Minnesota Zebby Matthews (3-4).

Jazz Chisholm Jr. conectó jonrón en el octavo después de que Trent Grisham y Aaron Judge conectaron sencillos productores en el séptimo.

Warren mantuvo la blanqueada hasta la quinta entrada hasta que Buxton conectó un jonrón. Estuvo a un strike de terminar la séptima hasta que Larnach conectó un jonrón.

Bellinger puso fin a una sequía de 12 juegos sin conectar jonrones en la primera entrada. Stanton y Rice conectaron jonrones en la tercera, marcando la octava vez que los Yankees conectan jonrones consecutivos este año.

Matthews permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas y dos tercios. El lanzador derecho ponchó a nueve y empató su mejor marca personal al permitir tres jonrones.