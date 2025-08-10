Raleigh conecta su jonrón número 45, líder en la MLB

Cal Raleigh conectó su jonrón número 45, líder de las Grandes Ligas, en una primera entrada de cuatro carreras y los Marineros de Seattle se aferraron a una victoria de 6-3 sobre los Rays de Tampa Bay el domingo.

Fue la séptima victoria consecutiva de Seattle, la racha activa más larga de la Liga Americana. Josh Naylor también conectó un jonrón para los Mariners, que cerraron una racha de 9-1 en casa.

El abridor de Seattle, Bryan Woo (10-6), permitió tres carreras y siete hits en seis entradas, con nueve ponches. Fue su 23.ª apertura de la temporada con seis entradas o más.

El jonrón de dos carreras de Raleigh llegó ante el abridor de los Rays, Adrian Houser, antes de que Eugenio Suárez añadiera un sencillo de dos carreras para los Mariners en la primera entrada. Raleigh, quien conectó jonrones en los tres juegos de la serie, conectó el jonrón número 44, un batazo de tres carreras, en la tercera entrada de la victoria de los Mariners por 7-4 sobre los Rays el sábado.

Los Rays redujeron la ventaja de Seattle. El doble de Ha-Seong Kim en la segunda entrada impulsó a Brandon Lowe para acortar la diferencia. Yandy Díaz añadió un roletazo productor en la tercera.

Kim conectó un jonrón solitario en el cuarto para poner el marcador 4-3.

Naylor les dio un respiro a los Marineros con un jonrón solitario en la séptima. Dominic Canzone conectó un sencillo productor en la octava para la ventaja definitiva.

Hauser (6-4) permitió cuatro carreras y seis hits en cinco entradas con cuatro ponches y tres bases por bolas.