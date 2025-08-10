Collins pega jonrón ante Díaz en la novena y los Brewers barren a los Metros

Isaac Collins conectó un jonrón solitario ante el cerrador de los Mets, Edwin Díaz, en la novena entrada y los Cerveceros de Milwaukee, líderes de las Grandes Ligas, extendieron su racha ganadora a nueve juegos con una victoria por 7-6 sobre Nueva York el domingo.

Los Cerveceros perdían 5-0 al comienzo de la entrada y empataron 6-6 en la octava con un sencillo productor de Joey Ortiz con dos outs que rebotó en el guante del primera base Pete Alonso.

Después de que Nick Mears (3-3) lanzó la primera mitad de la novena sin anotaciones, Collins envió un lanzamiento 2-2 de Díaz (5-2) 363 pies al jardín derecho para su octavo jonrón.

Los Mets perdieron su séptimo juego consecutivo y quedaron 5 1/2 juegos detrás de Filadelfia, líder de la División Este de la Liga Nacional.

William Contreras tuvo dos jonrones para los Cerveceros, un jonrón solitario para abrir una entrada de tres carreras en el cuarto inning, y un jonrón de dos carreras en el quinto, su 12º, para acercar a Milwaukee a 6-5.

Los Mets anotaron en cada una de las primeras cuatro entradas para una ventaja de cinco carreras contra Quinn Priester, quien había ganado sus 10 decisiones anteriores.

Nueva York anotó dos carreras en la primera entrada con sencillos productores de Juan Soto y Jeff McNeil. Brett Baty abrió la segunda con su duodécimo jonrón y el sencillo productor de Ronny Mauricio puso el marcador 3-0 en la tercera.

Cedric Mullins abrió la cuarta entrada con su decimosexto jonrón antes de que los Cerveceros respondieran con tres carreras en la parte baja de la misma, gracias al jonrón de Conteras y al sencillo de dos carreras de Ortiz con dos outs. El doblete productor de Alonso puso a los Mets arriba 6-3 en la quinta.