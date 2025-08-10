Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Alexander silencia a Yanquis y los Astros se quedan con la serie

Jason Alexander lanzó seis entradas de un hit durante el último choque entre Yanquis-Astros.

José Altuve pegó jonrón en la primera entrada ante Max Fried.

Avatar del Agencia AP
Agencia APBronx, Nueva York

Jason Alexander lanzó pelota de un solo hit durante seis entradas, José Altuve disparó su jonrón número 250 de su carrera y los Astros de Houston vencieron el domingo 7-1 a los Yankees después de que el mánager de Nueva York Aaron Boone fue expulsado en la tercera entrada.

Alexander (3-1) permitió su primer hit en la sexta entrada, un sencillo con un out a Ben Rice. Alexander no permitió carreras por segunda apertura consecutiva. Dio tres bases por bolas y ponchó a tres en un juego en el que se basó principalmente en cambios de velocidad y sinkers en 87 lanzamientos.

Altuve, como bateador designado, conectó un jonrón al jardín izquierdo en la primera y se convirtió en el undécimo jugador cuya posición principal es la segunda base en llegar a 250 jonrones.

Altuve tuvo dos hits y anotó tres carreras, incluyendo un doble de Christian Walker en la tercera y un sencillo de Ramón Urías que cayó entre el campocorto Anthony Volpe y el jardinero izquierdo Cody Bellinger en la novena.

El novato Cam Smith conectó un sencillo con dos outs y bases llenas que impulsó dos carreras en la quinta entrada para ayudar a los Astros a ganar por cuarta vez en seis juegos. Carlos Correa conectó su segundo jonrón desde que fue adquirido de Minnesota, y Mauricio Dubón impulsó una carrera en la novena, que terminó con tres carreras.

Fried (12-5) permitió cuatro carreras y ocho hits en cinco entradas y perdió por tercera vez en cuatro aperturas.

Los Yankees lograron tres hits y perdieron por séptima vez en nueve juegos y fueron abucheados después del último out.

Boone fue expulsado por quinta vez esta temporada después de discutir un strike cantado contra Ryan McMahon.

