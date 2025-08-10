Alexander silencia a Yanquis y los Astros se quedan con la serie

Jason Alexander lanzó pelota de un solo hit durante seis entradas, José Altuve disparó su jonrón número 250 de su carrera y los Astros de Houston vencieron el domingo 7-1 a los Yankees después de que el mánager de Nueva York Aaron Boone fue expulsado en la tercera entrada.

Alexander (3-1) permitió su primer hit en la sexta entrada, un sencillo con un out a Ben Rice. Alexander no permitió carreras por segunda apertura consecutiva. Dio tres bases por bolas y ponchó a tres en un juego en el que se basó principalmente en cambios de velocidad y sinkers en 87 lanzamientos.

Altuve, como bateador designado, conectó un jonrón al jardín izquierdo en la primera y se convirtió en el undécimo jugador cuya posición principal es la segunda base en llegar a 250 jonrones.

Altuve tuvo dos hits y anotó tres carreras, incluyendo un doble de Christian Walker en la tercera y un sencillo de Ramón Urías que cayó entre el campocorto Anthony Volpe y el jardinero izquierdo Cody Bellinger en la novena.

El novato Cam Smith conectó un sencillo con dos outs y bases llenas que impulsó dos carreras en la quinta entrada para ayudar a los Astros a ganar por cuarta vez en seis juegos. Carlos Correa conectó su segundo jonrón desde que fue adquirido de Minnesota, y Mauricio Dubón impulsó una carrera en la novena, que terminó con tres carreras.

Fried (12-5) permitió cuatro carreras y ocho hits en cinco entradas y perdió por tercera vez en cuatro aperturas.

Los Yankees lograron tres hits y perdieron por séptima vez en nueve juegos y fueron abucheados después del último out.

Boone fue expulsado por quinta vez esta temporada después de discutir un strike cantado contra Ryan McMahon.