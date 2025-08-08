Primer jonrón de Matt Vierling lleva a los Tigres a un derrotar Angelinos

Matt Vierling conectó un jonrón de tres carreras en la octava entrada y los Tigres de Detroit vencieron el viernes 6-5 a los Angelinos de Los Ángeles.

Con los Angels arriba 5-3, el relevista Reid Detmers (3-3) dio bases por bolas al bateador emergente Jahmai Jones y a Gleyber Torres para abrir la entrada. Vierling bateó por Kerry Carpenter y conectó su primer jonrón de la temporada sobre el bullpen de Detroit en el jardín izquierdo.

Los Tigres evitaron su tercera derrota consecutiva en una noche en la que Tarik Skubal permitió jonrones consecutivos por primera vez esta temporada.

Con un out en la quinta entrada y los Tigres ganando 3-1, Gustavo Campero conectó un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo. Dos lanzamientos después, Los Ángeles tomó la delantera con el segundo jonrón de Zach Neto contra Skubal esta temporada.

Skubal ponchó a Nolan Schanuel, pero Mike Trout terminó la apertura más corta de la temporada de Skubal con un sencillo dentro del cuadro.

Troy Melton (2-1) se llevó la victoria con dos entradas y un tercio de relevo. El cerrador de los Nuevos Tigres, Kyle Finnegan, lanzó la novena para su 23.er salvamento.

Logan O'Hoppe le dio a los Angelinos una ventaja de 1-0 con un doblete productor en el segundo, pero Detroit anotó tres veces en la parte baja de la entrada.