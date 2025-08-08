Juan Soto llegó a 27 jonrones pero Mets vuelven a caer

Los dominicanos Juan Soto y Starling Marte conectaron jonrones solitarios ante el veterano Brandon Woodruff, pero no pudieron evitar la derrota de los Mets de Nueva York ante los Cerveceros de Milwaukee. Para Soto, quien bateó de 4-1 con un ponche, fue su cuadrangular número 27 de la temporada. También llegó a 65 carreras remolcadas. Para Marte, fue apenas su quinto jonrón de la campaña. Bateó de 3-1 con un ponche. El también criollo Ronny Mauricio se fue de 3-0 con un ponche. Por los Cerveceros, Woodruff lanzó 7 sólidas entradas.