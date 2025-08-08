Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

Juan soto

Juan Soto llegó a 27 jonrones pero Mets vuelven a caer

Juan Soto corre las bases luego de pegar su cuadrangular.

Juan Soto corre las bases luego de pegar su cuadrangular.Getty Images via AFP

Avatar del Listín Diario

Milwaukee

Los dominicanos Juan Soto y Starling Marte conectaron jonrones solitarios ante el veterano Brandon Woodruff, pero no pudieron evitar la derrota de los Mets de Nueva York ante los Cerveceros de Milwaukee. Para Soto, quien bateó de 4-1 con un ponche, fue su cuadrangular número 27 de la temporada. También llegó a 65 carreras remolcadas. Para Marte, fue apenas su quinto jonrón de la campaña. Bateó de 3-1 con un ponche. El también criollo Ronny Mauricio se fue de 3-0 con un ponche. Por los Cerveceros, Woodruff lanzó 7 sólidas entradas.

Tags relacionados