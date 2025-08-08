Jonrones seguidos de Rutschman y Mountcastle dan triunfo a los Orioles

Adley Rutschman y Ryan Mountcastle conectaron jonrones consecutivos en la primera entrada y los Orioles de Baltimore resistieron para vencer a los Atléticos 3-2 el viernes por la noche.

Tomoyuki Sugano (9-5), novato japonés de 35 años, permitió una carrera y cinco hits en siete entradas. Yennier Cano permitió una carrera en la octava antes de que Keegan Akin cerrara la serie con una novena sin carreras para su segundo salvamento.

Gunnar Henderson recibió una base por bolas con dos outs del novato JT Ginn en la primera entrada, y Rutschman le siguió con su noveno jonrón. Mountcastle conectó su tercer jonrón tras ser activado de la lista de lesionados de 60 días antes del partido.

Lawrence Butler conectó un doblete al abrir la quinta entrada antes de avanzar con un rodado y anotar con un elevado de sacrificio de Luis Urías para recortar la ventaja a 3-1.

Nick Kurtz hizo un sencillo y anotó con el hit de dos outs de Tyler Soderstrom en la octava para poner a los A's a una carrera.

Ginn (2-4) permitió tres carreras y tres hits en cinco entradas, con nueve ponches, su máximo de la temporada. Permitió un hit en sus últimas cuatro entradas. Ben Bowden, Tyler Ferguson y Elvis Alvarado lanzaron una entrada sin permitir carreras cada uno.

Baltimore (53-63) ha ganado dos partidos seguidos.

Los Atléticos (51-67) ganaron dos de tres en casa contra los Orioles en junio.