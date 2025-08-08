Edward Cabrera poncha a 11 en 8 entradas y los Marlins vencen a los Bravos

Edward Cabrera ponchó a 11 y permitió dos hits en ocho entradas, Xavier Edwards se fue de 5-3 con una impulsada y los Marlins de Miami vencieron el viernes 5-1 a los Bravos de Atlanta.

Cabrera (6-5), en su vigésima apertura de la temporada, no permitió carreras hasta el jonrón de Jurickson Profar en la sexta entrada. Cabrera ponchó a los tres bateadores en la octava.

Edwards conectó un sencillo al medio en la tercera entrada, anotando para Dane Myers y poniendo el marcador 1-0. Edwards tuvo su 34.º juego con múltiples hits.

Los novatos Jakob Marsee y Troy Johnston sumaron hits impulsores en la cuarta entrada para una ventaja de 3-0. Marsee conectó un doblete por la línea del jardín izquierdo y Johnston un sencillo por el medio.

Heriberto Hernández, otro novato, conectó un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo en el quinto para su séptimo de la temporada.

Bryce Elder (4-9) permitió cinco carreras limpias y siete hits en seis entradas. Dylan Dodd ponchó a cuatro en tres entradas de relevo.

Marcell Ozuna, quien tuvo una carrera impulsada de la ventaja en la séptima el jueves, se fue de 4-0.