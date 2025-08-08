Bryan Reynolds decide con triple el triunfo de los Piratas sobre Rojos

Bryan Reynolds conectó un triple de dos carreras con dos outs en la octava entrada y los Piratas de Pittsburgh remontaron para vencer el viernes 3-2 a los Rojos de Cincinnati.

Isiah Kiner-Falefa recibió una base por bolas con un out ante Tony Santillán (1-4), y Tommy Pham conectó un sencillo con dos outs para poner corredores en las esquinas. Reynolds conectó un triple al jardín derecho con el primer lanzamiento de Santillán.

Kyle Nicolas (1-0) lanzó el octavo para la victoria, y Dennis Santana trabajó el noveno para su séptimo salvamento.

El abridor de los Piratas, Mitch Keller, permitió dos carreras, seis hits y tres bases por bolas en 5 2/3 entradas. Dauri Moreta reemplazó a Keller con dos outs y dos en base, y Tyler Stephenson conectó un doblete en su segundo lanzamiento para poner a los Rojos arriba 2-1.

El novato de los Rojos, Chase Burns, ponchó a 10 bateadores en seis entradas y permitió una carrera con tres hits. Superó las 100 mph cinco veces, ponchando a tres en la primera.

Cincinnati llenó las bases sin outs en la segunda entrada contra Keller, pero sólo logró una carrera con un roletazo de doble play de Jake Fraley.

Reynolds y Oneil Cruz tuvieron dobles consecutivos al comenzar el cuarto inning para empatarlo 1-1.

Pittsburgh (51-66) ha ganado siete de 11. Cincinnati (60-57) ha perdido tres partidos seguidos y siete de 11.