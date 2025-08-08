Baní, Peravia

Nació en Don Gregorio, parte de Nizao, municipio de la provincia de Peravia y pertenece a una élite del béisbol dominicano: es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown recinto al que solo otros cuatro de sus compatriotas han llegado como jugadores de béisbol. Así Vladimir Guerrero colocó a su provincia como la segunda de República Dominicana que puede blasonar de esa cualidad, la otra es Montecristi. Los demás inmortales vieron la luz en la capital, Santo Domingo.

Vale señalar que las posibilidades de que Peravia sea la primera con dos de sus hijos en este sitial son muy positivas a largo plazo. Está acumulando créditos con ese fin el antesalista José Ramírez, nacido en Baní. La temporada de 2026 podría ser el escenario en que logre convertirse en escasamente el noveno hombre en la historia de grandes ligas que logre disparar trescientos jonrones y robarse trescientas bases en su carrera.

Es 21 años después que llega el primer dominicano a liga mayor que Peravia logra colocar sus primeros atletas en las grandes ligas. En 1977 Mario Soto debuta con los Rojos de Cincinnati y luego de poco más de un mes lo hace Rafael Landestoy con los Dodgers. Soto fue el primer lanzador dominicano en obtener la corona de proporción de ponches a ese nivel, primero en 1980 y luego en 1982.

Un total de 47 jugadores nacidos en la provincia cuya común cabecera es la histórica ciudad de Baní, han participado en las grandes ligas desde entonces, su aporte ha sido constante superando incluso a varias de las diez que le antecedieron en ese aspecto. El último fue Warming Bernabel con los Rockies a finales de julio. Activos además están hombres de la estatura de Ketel Marte, el lanzador Luis Castillo y Oneil Cruz y entre los destacados ya en retiro brillan los torpederos Miguel Tejada y Erick Aybar. El primero Jugador Más Valioso de la liga Americana en 2002, fue el campo corto con más jonrones disparados en el primer decenio del siglo y Aybar se destacó como defensor de élite y titular de la posición de los Angelinos desde 2008 hasta 2015.