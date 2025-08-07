Skenes poncha a 8 en 6 entradas en blanco y los Piratas vencen a los Rojos 7-0

Paul Skenes ponchó a ocho en seis entradas en blanco, Bryan Reynolds y Henry Davis conectaron jonrones y los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Rojos de Cincinnati 7-0 el jueves por la noche.

Skenes (7-8) permitió siete hits, la mayor cantidad de su carrera , y se mantuvo invicto contra Cincinnati en cuatro aperturas. Su racha récord de permitir seis hits o menos al iniciar una carrera en la MLB terminó en 46 juegos. La racha más larga al inicio de una carrera (excluyendo abridores), según OptaStats, fue la de Shohei Ohtani, quien jugó 31 aperturas entre 2018 y 2021 con Los Angeles Angels.

Skenes extendió su racha sin permitir carreras a 27 2/3 entradas; la última vez que permitió una carrera fue el 8 de junio contra Filadelfia. Bajó su efectividad a 1.94, la mejor de la MLB.

Reynolds abrió el marcador con un jonrón solitario con dos outs en la baja de la primera, y Jared Triolo impulsó dos carreras más. En sus últimos siete juegos, los Piratas han anotado 18 carreras en la primera.

Spencer Horwitz amplió la ventaja de Pittsburgh con un sencillo productor en la cuarta entrada. Dos bateadores después, el sencillo de Reynolds con dos outs impulsó a Brady Singer (9-9) de Cincinnati, quien permitió seis hits y cuatro carreras en 3 2/3 entradas.

Oneil Cruz agregó un sencillo productor en el sexto y Davis conectó un jonrón de dos carreras en el séptimo.

Ke'Bryan Hayes se fue de 3-1 en su regreso a Pittsburgh después de que un intercambio en fecha límite lo enviara a Cincinnati.