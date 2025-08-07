Luchas pendientes y posibilidades

Este viernes 8 de agosto es propicio para recordar a los seguidores de MLB que el tiempo ahora avanza, y muchas posibilidades se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque agosto es el último mes de recuperar terreno para quien quiera conseguir alto, tanto en lo individual como por equipos. Septiembre es un mes de la desesperanza, nadar contra la corriente.

Y es prudente precisar, también, que en Grandes Ligas ningún equipo cede terreno ni juega desganado. Hay mucho en juego, pero lo básico es lo personal, la carrera de cada quien. Esto es válido para los managers, los jugadores y todos los demás miembros del equipo.

Porque el béisbol paga bien y nadie quiere perder un empleo. Estar en Grandes Ligas es algo similar a estar en el “gobierno”, es decir, en el Poder político.

Veamos cómo luce la panorámica de cada división y equipos en MLB a esta fecha.

LIGA AMERICANA: No están decididas ninguna de las tres divisiones, como veremos a continuación.

En la División Este, Toronto sigue en el primer lugar luego de desplazar a los Yanquis en semanas recientes. Su récord de 68-48 los mantiene en la cima, pero con una pequeña ventaja de 2 juegos sobre Boston. Toronto ha conseguido la química ganadora, y este viernes se estarán divirtiendo contra los Dodgers de Los Ángeles, una potencia de béisbol. Boston, con 64-52, ha sido el mejor equipo el último mes y tiene una alta posibilidad de estar en postemporada… Y los Yanquis, en tercer lugar con 61-54, juegan muy mal desde el 1ro. de julio con 13-17 en ganados y perdidos. Están a 6.5 juegos del primer lugar, y el fin de semana enfrentarán a los duros de Houston.

Los Yanquis no lucen bien y su recuperación no está a la vista. Si no reaccionan este mes podrían quedarse fuera. Tampa y Baltimore están lejos y no parecen contar ya para este año.

DIVISIÓN CENTRAL: Detroit, que estuvo en playoff el año pasado, ha dominado fácil su grupo desde el principio y presenta bonita marca de 66-50, con 6 juegos de ventaja sobre Cleveland. Su manager, A.J. Hinch (campeón con Houston en 2017), muestra sabiduría con un personal joven y buen pitcheo. En el grupo se incluye al venezolano Gleyber Torres con un año decente, luego de salir de la presión de los Yanquis. Kansas City, a 8 y medio, no levanta cabeza, y se quedarían lejos también Minnesota y White Sox.

DIVISIÓN OESTE: Los Astros de Houston siguen en primer lugar con 64-51, en lucha contra los Marineros de Seattle, a 2 juegos en segundo. Luego están al acecho Texas, a 4 y medio, pero ya no compiten Angelinos ni Atléticos.

LIGA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE: Filadelfia y los Mets se mantienen inestables, y la distancia entre ellos ahora favorece a los Filis, a 2.5 juegos. Los Mets han perdido 5 de los últimos 6, pero se supone que pronto se reencuentren y consigan victorias. No luce que los Marlins se metan en pelea, y tampoco los fracasos del año de Atlanta y Washington.

DIVISIÓN CENTRAL: Milwaukee sorprende con el mejor récord de Grandes Ligas, 70-44, pero siguen siendo perseguidos por los Cachorros y su gran bateo… Los Cubs, dirigidos por Greg Counsell (ex manager de Milwaukee), están a 4 juegos. Por ahí anda la amenaza de Cincinnati, a 10.5 juegos, y se quedarán cortos San Luis y Piratas.

DIVISIÓN OESTE: Los Dodgers mantienen dominio con solo 2 juegos por encima de San Diego, ahora disfrutando el pitcheo ocasional y corto de Shohei Ohtani. Luego vienen San Francisco, Arizona y Colorado, con oportunidades. (Colorado, con 30-84) será el único club con 100 derrotas.

WILD CARD: El otro escenario de buscar postemporada, el wild card, da chance de 3 equipos por cada liga. ¿Quiénes encabezan ahora mismo? En la Americana, Boston tiene ventaja de 2 y medio sobre Seattle y 3 y medio sobre los Yanquis. Luego siguen Cleveland y Texas, y de esos cinco saldrán los tres clasificados.

En la Nacional, primero están los Cachorros, con buena ventaja de 3.5 juegos sobre San Diego, en segundo lugar. Luego están los Mets, a 4 y medio, así que fácil pudieran quedarse fuera. Cincinnati, Gigantes y San Luis completan el cuadro.

Los equipos que clasifican en wild card son aquellos con los tres mejores récords por liga, una vez se hayan decidido los tres ganadores de divisiones.

PÉSAME: Expreso a David Ortiz mi solidaridad por la muerte de su padre, Don Leo (Américo Ortiz), ocurrida ayer en Santo Domingo. Las honras fúnebres serán en el Jardín Memorial, pero ayer emitieron una nota de que solo admitirán familia y amigos cercanos. Paz a su alma.