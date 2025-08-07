josh naylor
Josh Naylor abandona el partido contra los White Sox en la tercera entrada
El primera base de los Marineros de Seattle, Josh Naylor, abandonó el partido del jueves contra los Medias Blancas de Chicago después de hacer un roletazo a la segunda base para terminar la tercera entrada.
No hubo ninguna palabra oficial de los Mariners sobre por qué Naylor abandonó el juego.
En su primer turno al bate contra el abridor de los White Sox, Shane Smith, Naylor hizo una mueca tras batear una recta alta y adentro. Caminó por la línea de primera base y regresó antes de terminar su turno al bate, que terminó con un ponche.
Naylor, una de las adquisiciones más destacadas de Seattle en la fecha límite de canjes, procedente de los Diamondbacks de Arizona, batea para .289, con 14 jonrones, 65 carreras impulsadas y 21 bases robadas esta temporada. Desde su llegada a los Mariners, el zurdo batea para .261 con tres jonrones y 10 bases robadas.
Donovan Solano, quien no había jugado en dos semanas, asumió la primera base para Seattle cuando Naylor salió.